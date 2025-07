Reprezentacja Polski pod koniec lipca rozpoczyna misję EuroBasket.

- Plan reprezentacji Polski był przygotowywany bardzo skrupulatnie, staraliśmy się dbać o każdy najmniejszy szczegół, ponieważ zależy nam na komforcie zawodników, a także sztabu. W sierpniu rozegramy cykl meczów towarzyskich z silnymi drużynami - wśród nich będą m. in. brązowi medaliści igrzysk, Serbowie. Nie zapominamy o kibicach w kraju. W Katowicach Biało-Czerwoni zagrają ze Szwecją, a w Sosnowcu z Gruzją i Finlandią. To będzie niezwykle pracowite lato, ale cel jest jeden - EuroBasket! - podkreśla Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

Biało-Czerwoni przygotowania do mistrzostw Europy rozpoczną już 24 lipca w Krakowie. Po kilku dniach treningów przyjdzie czas na pierwsze sprawdziany formy - na początek w meczach wyjazdowych. Najpierw 2 sierpnia w Trydencie kadra rozegra sparing z Senegalem, a następnego dnia z Włochami lub Islandią. Później reprezentacja wyleci do Belgradu, gdzie sprawdzi się w starciu z brązowymi medalistami ostatnich igrzysk olimpijskich - Serbami (6 sierpnia).

Po powrocie do kraju zespół trenera Igora Milicicia nie będzie zwalniał tempa! 10 sierpnia w Katowicach rozegra mecz towarzyski ze Szwecją. Zaledwie cztery dni później przeniesie do pobliskiego Sosnowca, gdzie podejmie Gruzję. 17 sierpnia z kolei - również w Arenie Sosnowiec - zmierzy się z Finlandią. Ostatni test Biało-Czerwonych zaplanowany jest na 21 sierpnia w Helsinkach.

- Pamiętamy doskonale naszą historię koszykarską - liczne drużyny, które w latach 80-tych i 90-tych grały w Katowicach. Trochę wracamy do tej tradycji, chcemy pokazać, że ten sport jest piękny. Coraz więcej młodych osób trenuje koszykówkę w naszym mieście. Cieszę się, że mecze Polaków w Spodku cieszą się dużą popularnością - brakuje już biletów na niektóre spotkania. Oczekujemy wielkich emocji. Już dzisiaj zapraszam wszystkich do Katowic, nie tylko na EuroBasket, ale także na mecz towarzyski ze Szwecją - powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

EuroBasket w hali Spodek w Katowicach rozpocznie się 28 sierpnia, a reprezentacja rozpocznie go od spotkania ze Słowenią z Luką Donciciem w składzie. Następnie zagra z Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), wicemistrzami olimpijskimi, Francją (2 września) oraz Belgią (4 września). Kolejna faza mistrzostw Europy rozpocznie się 6 września w Rydze (Łotwa).

- EuroBasket w Katowicach to wyjątkowe wydarzenie! Niezwykle ważne będą jednak również przygotowania do tej imprezy - nie tylko te organizacyjne, ale przede wszystkim sportowe. Rola miast-gospodarzy sparingów w Polsce jest kluczowa - w Katowicach i Sosnowcu kibice zobaczą reprezentację jeszcze przed mistrzostwami, poczują atmosferę wielkiego turnieju, przygotują się do sportowego święta, jakimi będą mistrzostwa Europy. Kadra z pewnością liczy na gorący doping niezawodnych fanów - powiedział Grzegorz Bachański, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

24.07 - początek zgrupowania w Krakowie



02.08 - mecz towarzyski z Senegalem w Trydencie



03.08 - drugi mecz towarzyski w Trydencie (Włochy/Islandia)



06.08 - mecz towarzyski z Serbami w Belgradzie



10.08 - mecz towarzyski ze Szwecją w Katowicach



14.08 - mecz towarzyski z Gruzją w Sosnowcu



17.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Sosnowcu



21.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Helsinkach

Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025:

czwartek 28.08, godz. 20:30 | Słowenia - Polska



sobota, 30.08, godz. 20:30 | Polska - Izrael



niedziela, 31.08, godz. 20:30 | Polska - Islandia



wtorek, 2.09, godz. 20:30 | Francja - Polska



czwartek, 4.09, godz. 20:30 | Polska - Belgia



EuroBasket, czyli mistrzostwa Europy w koszykówce, to turniej rozgrywany cyklicznie od 1935 roku. Największym sukcesem Biało-Czerwonych na tej imprezie był srebrny medal zdobyty w 1963 roku we Wrocławiu. Po raz ostatni EuroBasket w naszym kraju był rozgrywany w 2009 roku (z fazą finałową w Katowicach). Podczas mistrzostw Europy w 2022 roku zespół prowadzony przez trenera Igora Milicicia zajął czwarte miejsce.

PZKosz