Reprezentacja Polski przegrała z faworytem. Koniec marzeń o awansie!

Od początku spotkania swoje warunki narzuciła Polkom reprezentacja Szwecji. Doskonale prezentowała się formacja ofensywna kraju ze Skandynawii, a już w 3. minucie w poprzeczkę uderzyła Kosovare Asllani. Biało-Czerwone wielokrotnie ratowała Kinga Szemik, która regularnie broniła dostępu do bramki swojego zespołu oraz wspomniana... poprzeczka, którą z równą regularnością obijały Szwedki.

W końcu jednak po wielu próbach piłka wpadła do siatki po akcji Szwedek. Z dośrodkowania Asllani skorzystała Stina Blackstenius pokonując polską golkiper uderzeniem głową. Ta sama zawodniczka stanęła przed kolejną szansą kilkanaście minut później wychodząc sam na sam z Szemik, ale bramkarka wyciągnęła się w wyśmienitej paradzie.



Po pierwszej połowie Polki schodziły z boiska ze stratą jednej bramki, ale Szwedki nie zamierzały odpuszczać. Jeszcze na starcie drugiej fazy meczu w kontrze odnalazła się Ewa Pajor, ale jej strzał obroniłą Jennifer Falk. Szczególnie groźne były jednak dośrodkowania rywalek, a właśnie tak zakończyła akcję Johanny Rytting Kaneryd podając do Asllani. Tablica wyników wskazywała wynik 0:2 po 52 minutach.



Niedługo później asystentka oraz strzelczyni gola zeszła z boiska, a jej miejsce zajęła Lina Hurtig. Również ona wpisała się na listę strzelczyń i to w tożsamej sytuacji. Tym razem to ona zamykała wrzutkę z rogu boiska, a Szwedki wygrywały już trzema trafieniami. Nina Patalon zdecydowała się wprowadzić zmiany, a Paulinę Tomasiak oraz Adrianę Achcińską zastąpiły Weronika Zawistowska i Milena Kokosz. Sędzia doliczyła jeszcze cztery minuty do końca spotkania i to w samej końcówce Polki były najbliżej zdobycia bramki. Mocnym uderzeniem na samym finiszu popisała się wspomniana Kokosz, ale trafiła tylko i aż w poprzeczkę.



Porażka ze Szwecją oznacza dla Polski koniec możliwości awansu do fazy pucharowej. W tej samej kolejce w grupie C Niemki pokonały z kolei Danię 2:1. W swoim ostatnim meczu Biało-Czerwone zmierzą się z Dunkami (12 lipca).



Polska - Szwecja 0:3 (0:1)



Bramki: Stina Blackstenius 28, Kosovare Asllani 52, Lina Hurtig 77

Żółte kartki: Polska - Emilia Szymczak; Szwecja - Kosovare Asllani.

Polska: Kinga Szemik, Sylwia Matysik, Emilia Szymczak, Oliwia Woś, Martyna Wiankowska (Wiktoria Zieniewicz 71), Adriana Achcińska (Milena Kokosz 78), Tanja Pawollek, Dominika Grabowska (Ewelina Kamczyk 46), Nadia Krezyman (Natalia Padilla-Bidas 46), Ewa Pajor, Paulina Tomasiak (Weronika Zawistowska 78)

Szwecja: Jennifer Falk, Hanna Lundkvist, Nathalie Bjorn, Amanda Ilestedt, Amanda Nilden (Jonna Anderson 46), Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani (Lina Hurtig 68), Julia Zigiotti Olme (Hanna Bennison 68), Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius (Ellen Wargenheim 85), Madelen Janogy (Fridolina Rolfo 77)

PI, Polsat Sport