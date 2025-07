Wystrzałowe 10-lecie! Kubiak, Kaczmarek, Huber i Wołosz na piasku w Przysusze!

Już w piątek na boiska w Przysusze po raz dziesiąty wybiegną najlepsze polskie pary plażowe. Jubileuszowa edycja zaskakuje na każdym kroku, a na kibiców czeka fantastycznie spędzony czas. Fantastyczna rywalizacja, moc dodatkowych atrakcji i światowe gwiazdy polskiej siatkówki – to wszystko czeka nad Zalewem Topornia.

Turnieje Beach Ball w Przysusze od lat organizowane są tak, że przez cały weekend przybyli na miejsce kibice mają zapewnione atrakcje na cały dzień. Trudno zdecydować, co będzie tą największą w tym roku – przygotowano bez liku.

Dla fanów siatkówki najciekawszym wydarzeniem będzie występ wicemistrza olimpijskiego i dwukrotnego mistrza świata. Dziką kartę do turnieju głównego otrzymali Łukasz Kaczmarek i Michał Kubiak. Obaj z plażową przeszłością i sukcesami młodzieżowymi w tej dyscyplinie, w takim zestawieniu od soboty będą próbowali zaskoczyć rywali na boiskach.

Przysuskie wydarzenie to także coroczny charytatywny mecz gwiazd. Ta edycja zaskakuje i pod tym względem zdecydowanie urasta do rangi najlepszej w historii. Kubiak i Kaczmarek to nie jedyne wielkie siatkarskie nazwiska, które będzie można usłyszeć w Przysusze. W niedzielnym meczu gwiazd wystąpią także Joanna Wołosz – reprezentantka Polski, najlepsza i najbardziej utytułowana polska siatkarka ostatniej dekady. Na boisko główne przed finałami wybiegnie także Norbert Huber – reprezentant Polski i rekordzista w liczbie bloków w jednym sezonie po rozgrywkach 2023/2024.

- Dla nas to wyjątkowy turniej, jubileuszowy – dziesiąty. Od samego początku staraliśmy się ciężko pracować i budować markę. Nasze wieloletnie starania i zebrane doświadczenie pozwalają nam stworzyć dla kibiców i par plażowych niepowtarzalne wydarzenie. Turnieje Beach Ball w Przysusze obecnie mają swoją silną markę i zyskały uznanie całego środowiska. Dla nas jest niesamowitym to, do jakich rozmiarów rozrósł się turniej i jak fantastyczne gwiazdy biorą w nim udział. Cieszy nas też to, że stały się stałym punktem dla zawodników i kibiców. Z przyjemnością wszystkich gościmy w Przysusze i działamy tak, by każdy turniej był dla wszystkich niezapomniany. Nie inaczej będzie też w tym roku – powiedział Piotr Skiba, pomysłodawca i główny organizator przysuskiego wydarzenia.

Miasteczko sportu i treningi z gwiazdami siatkówki, kulinarna Bitwa Regionów oraz Muzyczne Lato na Mazowszu – to tegoroczne wydarzenia towarzyszące. Każdy oprócz rywalizacji sportowej.

W piątek, 11 lipca rozegrane zostaną kwalifikacje, od soboty rozpocznie się turniej główny. W niedzielę zaplanowane są najważniejsze mecze turnieju, a także charytatywny mecz gwiazd. Dochód z niego zostanie przekazany na leczenie chorującego na białaczkę, 8-letniego Nikodema Jonakowskiego.

Informacja Prasowa