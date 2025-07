Z Zaksy do Resovii! Reprezentant Polski zmienił klub

Poręba przygodę z siatkówką rozpoczął w lokalnym klubie TS Sokół Tuchów. Następnie grał w AKS Rzeszów oraz SMS PZPS Spała, gdzie zdobył medale mistrzostw Polski kadetów i juniorów.

ZOBACZ TAKŻE: Okiem Diabła. Zmieniać przepisy czy nie zmieniać?

W 2018 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z Indykpolem AZS Olsztyn, w którym występował przez pięć kolejnych sezonów. W marcu 2021 przedłużył umowę z akademikami i został wypożyczony do włoskiego Vero Volley Monza na fazę play off. Było to niezwykle ważne doświadczenie, które zdecydowanie podniosło jego poziom gry i sprawiło, że stał się jeszcze bardziej cenionym zawodnikiem PlusLigi.

Następnie reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów, w której występował do zakończenia sezonu 2023/24. Minione rozgrywki spędził w Kędzierzynie-Koźlu, a najbliższe dwa lata reprezentować będzie barwy Asseco Resovii Rzeszów.

Poręba jest trzecim po Arturze Szalpuku i Karolu Butrynie zawodnikiem oficjalnie ogłoszonym przez klub w kadrze włoskiego trenera Massimo Bottiego. Do zespołu dołączyć też mają: rozgrywający Marcin Janusz i Wiktor Nowak, francuski przyjmujący Yacine Louati, amerykański libero Erik Shoji oraz kanadyjski środkowy Danny Demyanenko.

Asseco Resovię po minionym sezonie opuściło dziewięciu zawodników: Karol Kłos, Stephen Boyer, Łukasz Kozub, Adrian Staszewski, Krzysztof Rejno, Bartosz Bednorz, Gregor Ropret, Patryk Niemiec oraz Dawid Ogórek. Tym samym w zespole pozostało siedmiu graczy: Dawid Woch, Michał Potera, Klemen Cebulj, Jakub Bucki, Lukas Vasina, Cezary Sapiński oraz Paweł Zatorski.

JŻ, PAP