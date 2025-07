Bombardier wraca do Polski! Rywal 60 kg lżejszy

DWM i Tuco Promotion mają za sobą już wspólny projekt, którym była marcowa gala w Białogardzie, gdzie w walce wieczoru wystąpił Marcin Łazarz. Teraz czas na szalony pomysł, jakim jest zakontraktowanie "Bombardiera" na galę DWM 5: Noc Wikingów. Senegalczyk nie będzie jedynym mocnym nazwiskiem w karcie walk, ale na pewno przykuje uwagę fanów mieszanych sztuk walki.

Kim w ogóle jest Serigne Ousmane Dia? To legenda senegalskich zapasów, a dokładnie ich lokalnej odmiany "laamb". W przeszłości był dwukrotnym mistrzem świata w tym sporcie. Właśnie dlatego w przeszłości "Bombardierem" zainteresowała się organizacji KSW, która ściągnęła go na walkę z Mariuszem Pudzianowskim.

"Dominator" okazał się lepszy od Senegalczyka, jednak ten nie zrezygnował i kontynuował karierę. Wygrał kolejne trzy walki, w tym m.in. z legendarnym, ważącym 200 kg "Zuluzinho", a jego rekord to obecnie 5 wygranych i wspomniana porażka. Dia może się pochwalić świetnymi warunkami fizycznymi (198 cm wzrostu i 200 cm zasięgu) oraz potężną masą mięśniową (jego waga oscyluje w okolicach 150 kg). Zawodnik ten w rodzimym Senegalu ma status gwiazdy, wręcz celebryty.

Kto zatem odważy się wejść z tak ogromnym przeciwnikiem do klatki? Tym śmiałkiem jest Natan Niewiadomski, zawodnik który stawia pierwsze kroki w zawodowym MMA. Dla kołobrzeżanina będzie to już czwarta walka na DWM, ale pierwszy main event. 25-latek na zawodowstwie pokonał Kevina Wissmana (przez poddanie) oraz Serhija Tsiaka (decyzja). Teraz wyjdzie do rywala cięższego o kilkadziesiąt kilogramów. Niewiadomski walczy z reguły w kategorii półśredniej (77,1 kg), ewentualnie średniej (83,9 kg).

Walka odbędzie w kategorii open, czyli bez limitu wagowego. Biorąc pod uwagę, że Polak nie będzie musiał robić wagi, można założyć, że wniesie do klatki około 90 kg. To nadal około 60 kg mniej niż jego rywal. Ciekawe, jak zawodnik z Kołobrzegu będzie chciał rozegrać to starcie. To przekrojowy fighter, z dobrym brazylijskim jiu-jitsu, jednak wydaje się, że nie będzie chciał atakować parteru legendy senegalskich zapasów. Czas pokaże, na jaki game plan się zdecyduje.

Karta walk gali DWM 5: Noc Wikingów będzie napakowana mocnymi nazwiskami. Kolejnym zawodnikiem, który miał już kilka okazji na zaprezentowanie swoich umiejętności podczas gal Tuco Promotion, będzie Dawid Romański. To czołowy zawodnik kategorii muszej w Polsce, jednak z racji na brak mocnych rywali w tej dywizji, musi iść wyżej i spróbować swoich sił w koguciej.

Zawodnik Warszawskiego Centrum Atletyki w listopadzie 2024 roku przegrał walkę o pas szwedzkiej, szybko rozwijającej się organizacji FCR, więc we wrześniu będzie chciał za wszelką cenę wrócić na zwycięskie tory. "Roman" to przekrojowy zawodnik, który wszystkie swoje wygrane walki kończył przed czasem. Na zawodowstwie ma 7 zwycięstw, 3 przez nokauty i 4 przez poddania.

To nie koniec ciekawych postaci, które pojawią się w Kołobrzegu. 6 września czeka nas kolejny pojedynek Adriana Wieliczki. To zawodnik, który wygrał swoje poprzednie trzy pojedynki. W maju na gali w Rewalu poddał Jose Angela Rebolledo, wcześniej poddał Cypriana Wieczorka. Jedyne porażki notował z mocnymi rywalami, Kamilem Szkaradkiem, a także Josefem Stummerem. Z tym ostatnim mierzył się na gali KSW 91.

Trzecią wygraną w tym roku będzie chciał dopisać do rekordu Sergiej Kołotiuk. Reprezentant Łazarz Academy pokazał się ze świetnej strony na DWM Fight Night 3, kiedy to poddał przez swoje ulubione poddanie, czyli scarf hold świetnego parterowca Dominika Mazura. 34-latek jest jak na razie niepokonany w zawodowych walkach i 6 września będzie chciał przedłużyć świetną passę.

Wydarzenie odbędzie w Pomerania Fun Park w Dygowie, niedaleko Kołobrzegu. Gala już 6 września.

