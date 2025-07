Kolejne wzmocnienia u beniaminka PlusLigi. Na pokładzie m.in. były siatkarz ZAKSY

30-letni, mierzący 204 cm Fasteland w poprzednim sezonie grał w PlusLidze w barwach Barkomie Każany Lwów, zdobywając 235 punktów, z czego 74 blokiem. Swoją karierę rozpoczynał w Rossavoll VBK, a kontynuował w Nyborg Bergen.

Poza rodzimą, występował także w ligach belgijskiej (Volley Lindemans Asse-Lennik i Knack Volley Roeselare), holenderskiej (Draisma Dynamo Apeldoorn i Par-ky Menen) i francuskiej (Tourcoing Lille Metropole), zdobywając m.in. Puchar i mistrzostwo Norwegii, Superpuchar, Puchar i mistrzostwo Belgii oraz drugie miejsce w Pucharze CEV.

Dla 27-letniego Jacznika jest to powrót do chełmskiego klubu, w którym grał w sezonie 2022/23, skąd przeniósł się do MKST Astry Nowa Sól.

Wcześniej występował w SMS PZPS Spała, AZS Politechniki Opolskiej, AZS AGH Kraków, Bielawiance Bester Bielawa, Krishome KPS Września, ZAKSIE Strzelce Opolskie i ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. W minionym sezonie na zapleczu ekstraklasy rozegrał 30 spotkań, zdobywając 79 punktów.

Wcześniej klub poinformował o pozyskaniu atakującego Remigiusza Kapicy, środkowego Jakuba Turskiego i libero Jędrzeja Gruszczyńskiego.

W zespole InPost ChKS prowadzonym nadal przez Krzysztofa Andrzejewskiego z ekipy, która w efektownym stylu wywalczyła promocję, pozostało siedmiu siatkarzy: atakujący Jędrzej Goss, rozgrywający Jay Blankenau, środkowi Mariusz Marciniak i Łukasz Swodczyk oraz przyjmujący Łukasz Łapszyński, Tomasz Piotrowski i Paweł Rusin.

Inauguracja rozgrywek PlusLigi przewidziana jest 22 października, a w pierwszej kolejce debiutanckiego sezonu chełmski zespół czeka wyjazd do stolicy - do PGE Projektu.

KP, PAP