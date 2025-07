Pajor przemówiła po porażce. Złożyła ważną deklarację

We wtorek przeciwko reprezentacji Szwecji polskie piłkarki grały bardzo bojaźliwie i rzadko wyprowadzały akcje ofensywne. W pierwszej połowie jedyny celny strzał oddała Martyna Wiankowska. Osamotniona Pajor, nawet gdy otrzymała podanie, to była osaczona przez rywalki. Biało-Czerwone skapitulowały, gdy Kosovare Asllani dośrodkowała do Stiny Blackstenius, a napastniczka Arsenalu głową strzeliła gola na 1:0. W drugiej połowie bramki zdobyły także Asllani i Lina Hurtig.

- Czasami są takie momenty w meczach, że drużyna przeciwna spycha nas bardzo mocno, ale trzymałyśmy to do pewnego momentu. Niestety w 28. minucie straciłyśmy pierwszą bramkę - powiedziała Pajor.

Kapitan reprezentacji Polski zdradziła, co powiedziała swoim koleżankom z drużyny po przegranym meczu.

- Byłyśmy z sobie dumne pomimo tego wyniku i walczymy dalej, bo to nie jest koniec turnieju. Mamy przed sobą jeszcze jeden bardzo ważne spotkanie. Nie chcę go nazywać meczem o honor. Po prostu nasz trzeci mecz na mistrzostwach Europy, w którym będziemy walczyć o zwycięstwo - zapewniła napastniczka.

Polskie piłkarki najbliższe dni poświęcą na odpoczynek, aby być gotowe do sobotniego meczu z Danią.

- Mamy niesamowite warunki, aby jak najlepiej się regenerować. Ze wszystkiego będziemy korzystać. Będzie czas na odpoczynek, ale też na analizę, która będzie dla nas bardzo ważna, aby wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej wniosków i dobrze przygotować się do spotkania z Dunkami, bo to też jest świetny zespół. Trzeba będzie jak najlepiej przygotować się pod każdym względem - zakończyła Pajor.