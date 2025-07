Polska - Korea Południowa. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał Liga Narodów?

Biało-czerwone bardzo dobrze spisują się w tegorocznej edycji LN. W pierwszym turnieju w Pekinie wygrały trzy spotkania: z Tajlandią 3:0, Chinami 3:1 i Belgią 3:0 oraz uległy Turcji 2:3. W Belgradzie natomiast były niepokonane, wygrały 3:2 z Holandią, po 3:1 z USA oraz Serbią, a także 3:0 z Niemcami. Po dwóch rundach z dorobkiem 21 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Korea Południowa - Polska. Gdzie obejrzeć?

Po dwutygodniowej przerwie w rozgrywkach Polki przystąpią do ostatniego turnieju, w którym poprzeczka powędruje jeszcze wyżej. Trener Lavarini do Chiby zdecydował się zabrać ten sam skład, który odniósł komplet zwycięstw dwa tygodnie wcześniej w Belgradzie. Od początku tegorocznej edycji rozgrywek włoski szkoleniowiec nie dokonuje zbyt wielu zmian, można się więc spodziewać, że jest to kadra, która później powalczy w fazie pucharowej oraz w docelowej imprezie, do której LN jest etapem przygotowań, czyli mistrzostwach świata w Tajlandii.

Polska - Korea Południowa. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu polskich siatkarek poznamy w środę 9 lipca w godzinach porannych polskiego czasu. Początek spotkania Polska - Korea Południowa o godzinie 08.30.