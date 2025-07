Polski klub przedstawił nowego trenera. To były siatkarz Jastrzębskiego Węgla

Swą siatkarską karierę rozpoczął w rodzinnym Rybniku, reprezentując najpierw RMKS Rybnik, a potem UKS Grom. W 2003 roku przeniósł się do Radlina i z tamtejszym Górnikiem wywalczył awans do Polskiej Ligi Siatkówki. W 2005 trafił do Jadaru Radom, z którym również wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Później został zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla (2008–10), z którym wywalczył wicemistrzostwo oraz Puchar Polski. Łącznie w ekstraklasie siatkarzy grał przez pięć sezonów i wystąpił w 109 meczach.

W kolejnych latach występował m.in. we francuskiej lidze Pro B (Chaumont VB 52), niemieckiej ekstraklasie (ABC Titans Berg Land) oraz w Izraelu, gdzie reprezentował barwy Hapoelu Mate-Asher Akko i Hapoelu Yoav Kfar Saba, a sportową karierę kończył w Maccabi Tel Aviv. Na arenie międzynarodowej reprezentował Polskę w kategoriach kadeta, juniora oraz w drugiej reprezentacji kraju.

Jeszcze jako aktywny zawodnik rozpoczął pracę szkoleniową. W latach 2015–17 był asystentem trenera żeńskiej reprezentacji Izraela, a w latach 2022–25 prowadził drużynę Hapoel Kfar Saba, zdobywając z nią mistrzostwo i Puchar kraju. Teraz czas na nowy rozdział w jego karierze - od sezonu 2025/26 zostanie szkoleniowcem siatkarek Energa MKS Kalisz.

– Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany możliwością pracy w klubie o tak pięknej historii i tradycjach. Mam nadzieję, że wspólnie z kibicami przywrócimy Energa MKS-owi miejsce, na które zasługuje – powiedział Sebastian Devash, cytowany przez klubowe media.

Klub z Kalisza to czterokrotny mistrz Polski siatkarek. Poprzedni sezon nie był jednak udany. Energa MKS zajęła ostatnie miejsce w tabeli i spadła z Tauron Ligi. Czy z pomocą nowego trenera zdoła do niej powrócić?