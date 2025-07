Powrót do ŁKS! Siatkarka z mistrzowskiego składu znów zagra w Łodzi

Daria Szczyrba (rocznik 1998) gra na pozycji przyjmującej. W dorosłej siatkówce debiutowała w Atomie Treflu Sopot, następnie trafiła do Karpat Krosno. W 2018 roku została siatkarką ŁKS Commercecon Łódź. Grała w tej drużynie przez dwa sezony i wywalczyła złoty oraz brązowy medal mistrzostw Polski.

W 2020 roku przeniosła się do Legionovii Legionowo, gdzie spędziła dwa sezony. Łącznie w ekstraklasie siatkarek rozegrała w ciągu pięciu sezonów 82 mecze.

Później rozpoczęła przygodę w klubach zagranicznych - trafiła na jeden sezon do francuskiego Saint-Raphaël Var Volley-Ball (2022–23), a ostatnie dwa lata spędziła w Szwajcarii, reprezentując barwy Glaronia Volleyball (2023–25).

– Jest to dla mnie samej duża niespodzianka, żeby po takiej przerwie wrócić do Polski, a tym bardziej do klubu, który przez cały czas miał specjalne miejsce w moim sercu. Cieszę się, że wracam do domu i nie mogę się doczekać nadchodzącego sezonu. Kibice, do zobaczenia przy al. Unii 2! – powiedziała Daria Szczyrba, cytowana przez klubowe media.