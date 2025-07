Tym imponuje Świątek na kortach Wimbledonu. Ekspert Polsatu Sport zachwycony postawą Polki

Świątek w ćwierćfinale pokonała Ludmiłę Samsonową 6:2, 7:5.

- Cały czas jestem pod wrażeniem poruszania się Igi po korcie. Uważam, że robi to fenomenalnie i tą dynamiką, tą wytrzymałością, tą siłą daje przeciwniczkom do zrozumienia, że cały czas jest gotowa na każdy kolejny punkt - ocenił Kubot w Studiu Wimbledon.

Jego zdaniem najmocniejszą stronę polskiej tenisistki na kortach Wimbledonu jest gra forhendem oraz jej przygotowanie fizyczne.

- Na co dzisiaj zwracam uwagę bardzo mocno, to return ze strony forhendowej Igi. Widać pewność siebie po bagażu spotkań rozegranych w Bad Homburg oraz tutaj. Z meczu na mecz coraz więcej Iga returnuje forhendem w środek kortu. To powoduje, że stara się kreować swoją grę forhendem. Widzieliśmy, jak była w stanie rozebrać na czynniki pierwsze serwis Samsonowej. Było to widać przy przygotowaniu się przeciwniczki do serwisu, kiedy nawet kilkanaście razy odbijała piłkę. Było widać, że jest zdenerwowana, że odczuwa presję i konsekwencją były podwójne błędy - dodał dwukrotny triumfator wielkoszlemowy w deblu.

- Widzimy Igę, którą rzadko widujemy na kortach na co dzień. Wypady do siatki bardzo skuteczne z Clarą Tauson powodowały, że Iga stała się bardziej nieprzewidywalna na korcie. Ja zwracam uwagę także na przygotowanie fizyczne, siła nóg Igi pokazuje jej przeciwniczkom, że po prostu im ta wymiana jest dłuższa, tym one muszą więcej cierpieć, aby ją pokonać - podkreślił Kubot.

W półfinale rywalką Świątek będzie wracająca do czołówki po urodzeniu dziecka Szwajcarka Belinda Bencic, która w ćwierćfinale pokonała młodą Rosjankę Mirrę Andriejewą. W bezpośrednich starciach Polka ma z nią bilans 3-1.

- Do tej pory wszystkie rywalki grały praktycznie inny tenis. Iga znalazła na nie receptę i wierzę, że ten ćwierćfinał da jej bardzo dużo pewności - przyznał były tenisista.

PAP, Polsat Sport