Ważna decyzja w Zawierciu! Siatkarz do zadań specjalnych w składzie na przyszły sezon

Patryk Łaba (rocznik 1991) gra na pozycji przyjmującego. Do Zawiercia przeniósł się w 2022 roku z Trefla Gdańsk. W barwach Aluron CMC Warty zadebiutował w europejskich pucharach i po raz pierwszy miał okazję walczyć o medale PlusLigi. Pierwsze duże sukcesy przyszły w sezonie 2023/24. Po raz pierwszy w karierze zdobył Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju.

Kolejny rok był równie udany. Łaba wraz z Jurajskimi Rycerzami dotarł do finału Ligi Mistrzów, zdobył też wicemistrzostwo kraju oraz AL-KO Superpuchar Polski. Kibice natomiast na długo zapamiętają jego wejścia na boisko w półfinale krajowych rozgrywek z PGE Projektem Warszawa oraz półfinale Ligi Mistrzów z JSW Jastrzębskim Węglem. W obu sytuacjach przyjmujący z numerem 99 stał się ważnym ogniwem drużyny i w dużej mierze pomógł odwrócić losy spotkania.

– Patryk to człowiek, którego spokojnie można nazywać wzorem profesjonalisty. Ciężko pracuje na treningach, nie ma większych kompleksów względem rywali, daje z siebie wszystko na boisku i doskonale rozumie swoje miejsce w drużynie. Chociaż późno debiutował w PlusLidze, to progres, który wykonał od tamtego momentu jest imponujący. Z czasem stał się naszym człowiekiem od zadań specjalnych i świetnie odnajduje się w tej roli, co pokazał między innymi w półfinale Ligi Mistrzów. Myślę, że w kolejnym sezonie ten przyjmujący jeszcze wielokrotnie pomoże naszemu zespołowi w sięganiu po kolejne zwycięstwa – powiedział prezes Kryspin Baran.

Łaba w ciągu trzech lat spędzonych w Zawierciu na boisku pojawiał się 106 razy - 84 w PlusLidze, 14 w Lidze Mistrzów, 4 w Pucharze CEV oraz 4 w krajowym pucharze. Zdobył 425 punktów, w tym 354 atakiem. Dołożył do tego 34 asy serwisowe oraz 37 punktowych bloków.

W rozgrywkach PlusLigi zadebiutował już po trzydziestych urodzinach w sezonie 2021/22. Łącznie rozegrał w ciągu czterech sezonów 114 spotkań.

– Jestem naprawdę szczęśliwy, że zostaję w Zawierciu. Bardzo dobrze się tutaj czuję, na każdym kroku dostaję wsparcie od najlepszych kibiców i to doceniam. Przyszły sezon znowu będzie bardzo wymagający, ale jestem pewien, że godnie stawimy mu czoła i damy z siebie wszystko – stwierdził Patryk Łaba.