Wygrana Novaka Djokovicia. Będzie wielki hit w półfinale Wimbledonu!

Djokovic od początku meczu prezentował się lepiej od niżej notowanego rywala - w pierwszym secie prowadził już 5:3 i serwował po zwycięstwo, jednak 23-letni Włoch wykorzystał słabszy moment 15 lat starszego Serba i doprowadził do tie-breaka, w którym okazał się minimalnie lepszy.

ZOBACZ TAKŻE: Majchrzak opowiedział o zawieszeniu. Padły słowa o koszmarze

W kolejnych trzech partiach górą był 24-krotny triumfator wielkoszlemowy, chociaż w końcówce przy pierwszej piłce meczowej kibice na korcie centralnym zamarli - doświadczony tenisista zaliczył bowiem groźny upadek. Zdołał dokończyć spotkanie, po którym przyznał, że zapewne będzie potrzebował pomocy fizjoterapeuty, by dojść do pełni sił przed półfinałem.

Piątkowy półfinał będzie w sumie 52. półfinałem Wielkiego Szlema w karierze Serba. W tym sezonie dotarł do półfinału wszystkich trzech rozegranych do tej pory turniejów najwyższej rangi. W Australian Open przegrał z Niemcem Alexandrem Zverevem, a we French Open z liderem światowego rankingu Jannikiem Sinnerem.

Właśnie Włoch będzie w piątek rywalem Djokovicia w półfinale. W bezpośredniej rywalizacji wyżej notowany tenisista prowadzi 5-4 i wygrał ich cztery ostatnie pojedynki. Serb triumfował jednak w ich dwóch dotychczasowych starciach na kortach Wimbledonu - w półfinale w 2023 roku i ćwierćfinale rok wcześniej.

Novak Djokovic (Serbia, 6) - Flavio Cobolli (Włochy, 22) 6:7 (6-8), 6:2, 7:5, 6:4

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP