Amerykanie nie wpuścili Fornala do kraju. Oto powód

Fornal zakończył sezon klubowy w maju, ale już w czerwcu mógł zagrać w Lidze Narodów w Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie nie był przewidziany w kadrze na turniej w Chicago, ale w obliczu kontuzji Rafała Szymury selekcjoner Nikola Grbić chciał ściągnąć z Polski właśnie byłego już przyjmującego Jastrzębskiego Węgla.

Jak się jednak okazało, Fornal nie został wpuszczony do USA, ponieważ nie dostał tzw. szybkiej wizy. Dlaczego? Powód wydaje się prozaiczny. Otóż przyjmujący w 2019 roku przebywał na terytorium Iranu, co automatycznie przedłużyło jego proces otrzymania pozwolenia na przekroczenie granicy Stanów Zjednoczonych. Jak powszechnie wiadomo, USA znajduje się w konflikcie dyplomatycznym z Iranem i każda osoba, która kiedykolwiek zawitała do tego kraju, jest lustrowana przez Amerykanów.

Co oczywiste, Fornal zjawił się w Iranie, aby rozegrać tam jeden z meczów wespół z reprezentacją Polski.

- Problemy z wizą wynikały z tego, że jeszcze za kadencji Vitala Heynena byłem w Iranie na turnieju. Nie mogłem się przez to ubiegać o szybką procedurę ESTA, a było już za późno, żeby zrobić normalną wizę - powiedział Fornal w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Co ciekawe, reprezentacja Polski niebawem zagra w Lidze Narodów w Gdańsku właśnie z Iranem. Rywalami wicemistrzów olimpijskich będą również Kuba, Bułgaria i Francja. Tym razem nie powinno już zabraknąć Fornala.

- Mógłbym grać od pierwszego weekendu Ligi Narodów i też by było fajnie. Trener miał taką wizję, by dać nam trochę więcej wolnego, swobody. To jest jego decyzja, ale proszę go, żebym już nam tego nie robił - skwitował siatkarz.

