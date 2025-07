Gwiazda MMA po czterokrotnej reanimacji. "To było jak własny pogrzeb"

40-letni Amerykanin przeszedł niedawno przeszczep obu płuc. Przez ponad miesiąc znajdował się w śpiączce, podczas której aż czterokrotnie jego serce zatrzymało się. W międzyczasie schudł ponad 20 kilogramów i obecnie waży zaledwie 66 kg.

Askren podzielił się najnowszymi informacji na temat swojego stanu zdrowia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego relacja jest poruszająca.

- Dopiero teraz to wszystko się kończy. Przeczytałem dziennik mojej żony, bo nic nie pamiętam od 28 maja do 2 lipca. Żadnych wspomnień. Żadnego śladu. To, co przeczytałem, to jak jakiś film. Naprawdę – to brzmi absurdalnie. Umarłem cztery razy. Serce zatrzymało się za każdym razem na około 20 sekund - opowiada.

Nie ulega wątpliwości, że olimpijczyk z Pekinu w zapasach ma za sobą najbardziej wymagającą walkę w życiu, ale tak jak w większości przypadków w trakcie jego kariery zawodowej, tak i tu wyszedł z niej zwycięsko.

- Nie polecam, wiecie sami. Ale miałem przeszczep płuc, przeszedłem przez to i zaczynam odzyskiwać siły. Uczę się wszystkiego od nowa. Wczoraj stanąłem na wadze – 147 funtów (ok. 66 kg - przyp red.). Tyle nie ważyłem od piętnastego roku życia. Schudłem 50 funtów (ok. 22 kg - przyp. red.) w 45 dni. To była wojna. Choć większości i tak nie pamiętam - zaznacza.

Askren przez długi okres był podłączony do respiratora. Mógł czuć gigantyczne wsparcie rodziny oraz bliskich, chociaż nie ukrywa, że czuł się jak... na własnym pogrzebie.

- To było jak własny pogrzeb, na którym mogłem być obecny. Pamiętam, jak 30 lat temu zginął Dave Schultz. Wszyscy starsi ludzie opowiadali wtedy, jak bardzo go kochali. Ale on tego nie usłyszał. Ja – tak. Wrestlingowa społeczność okazała mi tyle dobra, że nie da się tego opisać. To było niesamowite. Czuję się bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek, żeby oddać to, co dostałem. Kocham was, dziękuję. To było piekielnie trudne, nie tylko dla mnie, ale dla całej mojej rodziny i bliskich. Jeszcze raz dziękuję. Może kiedyś opowiemy o wszystkim wspólnie z Amy, krok po kroku - przyznaje.

Askren w swojej karierze zawodowej stoczył 21 pojedynków, z których aż 19 zakończył zwycięstwem. Ostatni raz rywalizował w 2019 roku w walce wieczoru na gali UFC Fight Night, kiedy przegrał z Demianem Maią przez poddanie.

Polsat Sport