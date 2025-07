Iga Świątek przed ogromną szansą! Szósty wielkoszlemowy finał na horyzoncie

W pierwszym półfinale o godz. 14:30 liderka rankingu WTA Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Amandą Anisimovą. Po nich na kort wyjdą Świątek i Bencic.

Szwajcarka nigdy nie grała w wielkoszlemowym finale. W najlepszej czwórce wystąpiła jeszcze w US Open 2019. Jej największym sukcesem jest złoty medal igrzysk w Tokio. 24-latka z Raszyna to natomiast pięciokrotna mistrzyni imprez tej rangi (cztery razy French Open i raz US Open).

Wcześniej grały ze sobą cztery razy, a Świątek ma na koncie trzy zwycięstwa. Ich ostatnia konfrontacja miała miejsce w 1/8 finału Wimbledonu 2023. Po zaciętym boju Świątek pokonała cztery lata starszą rywalkę 6:7 (4-7), 7:6 (7-2), 6:3. Bencic była górą jedynie w 1/8 finału US Open 2021.

To trzeci wielkoszlemowy półfinał Świątek w obecnym sezonie. W Australian Open i French Open nie zdołała awansować do finału. W Melbourne dzielił ją od niego tylko punkt.

Świątek - Bencic. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w czwartek w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek spotkania Świątek - Bencic około godziny 16.30 - po zakończeniu starcia Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova, które rozpocznie się o 14.30.

