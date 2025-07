Gdzie obejrzeć mecz Polska - Brazylia?

Na start rywalizacji w Japonii siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego wygrały z Koreą Południową. Nie obyło się jednak bez problemów. Biało-Czerwone przegrały pierwszą partię, ale kolejne już należały do nich.

Dzięki zwycięstwu Polki pozostają na drugim miejscu w tabeli Ligi Narodów. Na prowadzeniu wciąż pozostają siatkarki reprezentacji Włoch, które nie przegrały jeszcze żadnego meczu.

Tuż za plecami naszych pań plasują się za to Brazylijki. To, kto wygra to starcie, zadecyduje zatem o tym, kto będzie zajmował drugą lokatę po tym spotkaniu.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski ma już zapewniony udział w turnieju finałowym. W tym roku najważniejsze mecze zostaną rozegrane w Łodzi.

Transmisja meczu Polska - Brazylia w piątek w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:05 w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go oraz od 12:20 w otwartym Polsacie.

KP, Polsat Sport