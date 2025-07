XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia odbędzie się w dniach 17-19 października. Pierwszym klubem ogłoszonym przez organizatorów był siedmiokrotny mistrz Polski – PGE GiEK Skra Bełchatów. Ekipa nie będzie miała prostego zadania – w walce o tytuł najlepszej drużyny Memoriału staną trzy inne siatkarskie marki. Właśnie poznaliśmy dwóch kolejnych uczestników tej imprezy. – Od 2018 roku przyzwyczajamy wielkopolskich kibiców do tego, że najlepsi siatkarze Polski, Europy i świata kończą przygotowania do sezonu w Zalasewie. Tak też będzie i tym razem – mówi burmistrz miasta i gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. – Jestem przekonany, że podobnie jak w poprzednich edycjach Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia grę naszych mistrzów podziwiać będą pełne trybuny. Serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy do wspólnego przeżywania sportowych emocji – dodaje.

Drugim zespołem, który potwierdził swój udział w XX Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia, jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów doskonale znają znakomitą atmosferę, jaką co roku szykują ich kibice w Zalasewie. Siatkarze tego klubu mają w swoim dorobku aż 17 medali mistrzostw Polski, w tym 9 złotych. Kędzierzynianie ostatni raz na podium stanęli w 2023 roku, kiedy wywalczyli srebro PlusLigi oraz Puchar i Superpuchar Polski. Drużyna z województwa opolskiego przechodzi obecnie lekką przebudowę, którą nadzoruje Andrea Giani – trener, który z reprezentacją Francji wywalczył złoto na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Klub właśnie ogłosił, że kapitanem nowej drużyny będzie Rafał Szymura. Według doniesień medialnych w składzie ZAKSY pozostać mają także: Igor Grobelny, Mateusz Rećko, Karol Urbanowicz i Jakub Szymański. – Z dumą wzięliśmy udział w 4 poprzednich Memoriałach, z radością przyjęliśmy zaproszenie także w tym roku – mówi Prezes Zarządu ZAKSA S.A. Jadwiga Cichoń. – Przyjeżdżając do Zalasewa łączymy kultywowanie pamięci o Arku ze świetnym sprawdzianem formy przed startem PlusLigi – dodaje.

Swój udział w turnieju potwierdził także Berlin Recycling Volleys. Piętnastokrotny mistrz Niemiec, podobnie jak ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, dobrze zna atmosferę panującą w Zalasewie. Brał bowiem udział w XVII i XVIII edycji Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. Siatkarze tego klubu najcieplej wspominają turniej w 2023 roku, kiedy to wywalczyli drugie miejsce w największej sportowej imprezie Gminy Swarzędz. Zespół ten zdobył także 8 Pucharów oraz 6 Superpucharów Niemiec. Znakomicie radzi sobie także na arenie międzynarodowej – regularnie występuje w Lidze Mistrzów. Do najwyższych osiągnięć zdobytych w Europie zaliczają się: triumf w Pucharze CEV w 2016 roku i brąz Ligi Mistrzów wywalczony rok wcześniej. W składzie najlepszej niemieckiej ekipy zostają reprezentanci tego kraju – Ruben Schott i Moritz Reichert. Liczyć będą oni mogli na wsparcie doświadczonych zawodników z innych krajów świata – jak choćby Fedor Ivanov, Daniel Malesha, Jake Hanes, Nehemiah Mote czy Kyle Dagostino. Ma to być ekipa, która z powodzeniem walczyć będzie u siebie w kraju, jak i w Lidze Mistrzów.

– Bardzo dobrze wspominamy nasz udział we wcześniejszych edycjach Memoriału. To fantastyczny turniej ze znakomitymi drużynami z PlusLigi. Dwa sezony temu zagraliśmy tu dwa bardzo dobre mecze z PGE GiEK Skrą Bełchatów i PGE Projektem Warszawa – wspomina Joel Banks, trener Berlin Recycling Volleys. – Zalasewo to znakomite miejsce na zakończenie przygotowań do kolejnego sezonu, który zaczniemy ledwie kilka dni później. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, z przyjemnością weźmiemy udział w XX Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia – dodaje opiekun mistrzów Niemiec.

Poznaliśmy już trzech uczestników XX Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia. W turnieju zagrają cztery zespoły – pozostała zatem jedna niewiadoma.

Kto dołączy do Skry, Berlina i ZAKSY? Dowiemy się już wkrótce.

