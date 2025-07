Dziesięć lewych i zaledwie trzy prawe zakręty to kraina marzeń hiszpańskiego mistrza świata i jedenastokrotnego zwycięzcy na tym obiekcie. Marc, po trzech perfekcyjnych weekendach, przyjeżdża na tor w roli faworyta. Co więcej jego młodszy brat, który odniósł kontuzję dłoni na torze Assen, nie jest w 100% gotowy do walki z Markiem. Dodatkowo Pecco Bagnaia, który w zeszłym roku zatrzymał Marqueza na długim dystansie, na briefingu przyznał, że starszy z braci może być w tym sezonie nie do zatrzymania.



Niestety ponownie na starcie zabraknie Jorge Martina, który przeszedł ostatnie badania, wziął udział w jednodniowym teście na torze Misano. Już za tydzień w czeskim Brnie mistrz świata wróci do ścigania. Oprócz Martina, na torze będzie brakować Enei Bastianiniego, który wylądował w szpitalu z zapaleniem wyrostka robaczkowego.



Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje oraz wyścigi na Polsat Sport Premium 2, Polsatsport.pl oraz online Polsat Box Go.