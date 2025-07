Polka mistrzynią świata! Wielki sukces utalentowanej zawodniczki

Jedną z największych polskich nadziei na medal w Foix była Hanna Danek. Reprezentantka Polski kończy wiek juniorki, dlatego MMŚ we Francji, a następnie MME w słoweńskim Solkan, będą świetnymi okazjami na zakończenie tego etapu kariery z przytupem.

Jak się okazało, Danek znakomicie zaprezentowała się we Francji. Polka, która rok temu była druga w K-1 wśród juniorek, tym razem sięgnęła po złoty medal.

18-letnia Danek jest też aktualną mistrzynią Europy juniorek.

To pierwszy medal Biało-Czerwonych na imprezie rozgrywanej w Foix.

MMŚ w slalomie kajakowym i kayak crossie we francuskim Foix rozpoczęły się we wtorek 8 lipca, a potrwają do niedzieli 13 lipca.

BS, Polsat Sport, pzkaj.pl