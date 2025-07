Porażka reprezentacji Polski

W piątek Polki i Węgierki zmierzą się ponownie, także w Szczyrku.

W odmłodzonym zespole biało-czerwonych najbardziej doświadczone to mające za sobą udział w eliminacjach ME 2023 i 2025, 22-letnia środkowa Kamila Borkowska, której nie udało się dostać do ligi WNBA oraz jej rówieśniczka Magdalena Szymkiewicz. Brakuje m.in. kapitan Weroniki Gajdy, Agnieszki Skobel czy Stephanie Mavungi i Weroniki Telengi występujących w lecie w kadrze 3x3.

Polska - Węgry 66:85 (17:24, 15:23, 18:17, 16:21).

Polska - Kamila Borkowska 14, Klaudia Wnorowska 11, Magdalena Szymkiewicz 10, Zuzanna Krupa 6, Ewelina Śmiałek 5, Anna Wińkowska 5, Julia Piestrzyńska 4, Bożena Puter 4, Aleksandra Wojtala 3, Wiktoria Kuczyńska 2, Zuzanna Kulińska 2.

Najwięcej dla Węgier - Zsuzsanna Sitku 16, Deka Dombi 13, Franka Toth 12.

BS, PAP