Od 4:1 do 4:6. Dramat polskiego tenisisty na Wimbledonie

Sam początek pojedynku nie był najlepszy dla Polaka. Karki już w pierwszym gemie był blisko przełamania przeciwnika. Ważny był jednak w stanie obronić break pointa, a po chwili wygrać partię przy podaniu oponenta. Dzięki zdobytemu w ten sposób prowadzeniu zawodnik z Rzeszowa zapewnił sobie triumf w pierwszym secie (6:3).

W drugim secie sytuacja nie wyglądała już tak dobrze dla Polaka. W szóstym gemie dał się przełamać Amerykaninowi, który poszedł już za ciosem. Utrzymał swój serwis i nie pozwolił na kontrprzełamanie. Karki wygrał tego seta 6:3. O tym, kto awansuje do półfinału, musiał zadecydować trzeci set.

A w nim początkowo żaden z tenisistów nie prezentował się najlepiej. Obaj przegrali swoje podania, ale później Polak wyraźnie wziął się w garść. Wiele wskazywało na to, że przegra kolejny serwis, ale on perfekcyjnie wyszedł z tarapatów i prowadził już 4:1. Kiedy wydawało się, że zmierza po wygraną i awans do półfinału, role się odwróciły. Karki wygrał kolejne cztery gemy i stanął przed szansą na końcowy triumf. Wykorzystał ją już za pierwszym razem.

W walce o wielki finał Karki zmierzy się z lepszym z pary Vasilev - Boogaard.

Warto przypomnieć, że Ważny na Wimbledonie bierze udział również w zmaganiach deblowych. Polak i Oskari Paldanius zagrają w ćwierćfinale, w którym naprzeciwko nich stanie duet Maks Exsted - Jan Kumstat.

Alan Ważny - Ronit Karki 6:3, 3:6, 4:6