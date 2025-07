Gdzie oglądać piątkowe mecze Wimbledonu?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 11.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Taylor Fritz - Carlos Alcaraz (M. Muras, D. Olejniczak)

17:00 Jannik Sinner - Novak Djokovic (T. Tomaszewski, F. Gawęcki)

Polsat Sport 2:

16:00 Martin de La Puente - Alfie Hewett (M. Łuczak)

Polsat Sport 3:

14:00 O. Gadecki. W. Kudiermietowa - D. Krawczyk/E. Mertens (D. Żbik. P. Kania-Choduń)

18:00 Ważny/Paldanius - A. Omarkhanov/E. Pleshivtsev (M. Krogulec)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Taylor Fritz - Carlos Alcaraz (M. Muras, D. Olejniczak)

17:00 Jannik Sinner - Novak Djokovic (T. Tomaszewski, F. Gawęcki)

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):

April Sackflame - Caroline Shao

Grace Watson - Emery Combs

Haqim Kamal - Miguel Ferraz

April Sackflame - Flavia Cherobim Souza

Polsat Sport Premium 3

18:00 K. Siniakova/T. Townsend - S. Hsieh/J. Ostapenko

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

Grzegorz Slade - Sam Schroder

Yui Kamiji - Xiaohui Li

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

Ivan Ivanov - Max Schoenhaus

Mia Pohankova - Vendula Valdmannova

L. Hewitt/M. Philippoussis - J. Chardy/B. Soares

O. Paldanius/A. Wazny - A. Omarkhanov/E. Pleshivtsev

A. Kovackova/J. Kovackova - K. Penickova/V. Valdmannova

Mecze turniejów juniorskiego i legend na pozostałych kanałach Polsat Sport Premium.



Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

Laura Valentina Villamil Arias - Milica Sakamoto Milojevic

Liv Zingg - Yerin Lim

Evan Giurescu - Myles Kiely

Yeri Hong - Milica Sakamoto Milojevic

Liv Zingg - Laura Masarykova

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

Rafael Pagonis - Tristan Ascenzo

Siyun Kim - Ignacio Mejias

Yu Ting Wu - Novak Palombo

Mario Vukovic - Junseo Jang

Grace Watson - Ceressa Jackson

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

Yeri Hong - Violetta Skryp

Sofiia Bielinska - Ceressa Jackson

Nikita Berdin - Fu Wang Choi

Laura Valentina Villamil Arias - Violetta Skryp

Sofiia Bielinska - Emery Combs

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):



Sakino Miyazawa - Flavia Cherobim Souza

Jensi Dipakbhai Kanabar - Laura Masarykova

Moritz Freitag - Laurens Drijver

Sakino Miyazawa - Caroline Shao

Jensi Dipakbhai Kanabar - Yerin Lim

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

Niels Vink - Ahmet Kaplan

Ziying Wang - Kgothatso Montjane