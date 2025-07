Liderka rankingu WTA drogę do ćwierćfinału pokonała suchą stopą. W żadnym ze spotkań nie straciła seta. Jej rywalką w meczu, którego stawką był awans do ćwierćfinału, była Laura Siegemund. Doświadczona Niemka wysoko zawiesiła poprzeczkę 27-latce. Pierwszy set niespodziewanie padł łupem 104. rakiety świata. Później jednak Białorusinka się przebudziła i wygrała dwie pozostałe partie, odpowiednio do dwóch i czterech.

Tym samym tenisistka z Mińska zakwalifikowała się do półfinału, co stanowi wyrównanie jej najlepszego osiągnięcia w Wimbledonie. W najlepszej czwórce była już w 2021 i 2023 roku. Nigdy jednak nie udało jej się awansować do finału. Czy w tym roku dojdzie do przełamania?

Zadania Sabalence z pewnością nie będzie chciała ułatwiać Anisimova. Amerykanka rosyjskiego pochodzenia w ćwierćfinale w dwóch setach pokonała Anastazję Pawluczenkową. 24-latka to aktualnie 12. zawodniczka światowego rankingu. Co ciekawe, bilans starć Białorusinki i Amerykanki przemawia na korzyść tej drugiej.

Obie panie mierzyły się ze sobą ośmiokrotnie. Aż pięć razy triumfowała Anisimova. Z kolei Sabalenka okazywała się lepsza od rywalki trzykrotnie. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova na Polsatsport.pl.

mtu, Polsat Sport