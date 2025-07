Amerykanin w ZAKSIE. Klub ogłosił transfer

Quinn Isaacson (rocznik 1999) to amerykański rozgrywający, który w sezonie 2024/25 zadebiutował w PlusLidze w ekipie Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Wystąpił w 23 meczach ligowych, a w grudniu i styczniu miał przerwę z powodu kontuzji.

Reprezentant USA przez kilka sezonów grał w uczelnianej drużynie Ball State University. Po zakończeniu studiów zdecydował się na kontynuowanie kariery w Europie i przeniósł się do Francji, gdzie występował w klubie Saint-Nazaire VBA. W tym zespole odegrał kluczową rolę, pomagając drużynie sięgnąć po historyczne mistrzostwo kraju (2024).

– Zdecydowałem się dołączyć do ZAKSY, ponieważ uważam, że to znakomity krok w mojej karierze i ogromna szansa na dalszy rozwój. Historia tego klubu, jego liczne sukcesy oraz pozycja jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w Europie zrobiły na mnie ogromne wrażenie - trudno było przejść obok tego obojętnie. ZAKSA to zespół, który nieustannie walczy o najwyższe cele – przyznał Quinn Isaacson.

Nowy siatkarz ZAKSAY przyznał, że przed przyjściem do tego klubu konsultował swą decyzję z Erikiem Shoji i Davidem Smithem. Obaj siatkarze z USA przez wiele sezonów byli gwiazdami drużyny z Kędzierzyna-Koźla.

– Przed podjęciem decyzji rozmawiałem z Davidem i Erikiem, którzy mieli okazję grać w ZAKSIE. Opowiadali mi o drużynie, atmosferze w klubie oraz o samym mieście – ich opinie były niezwykle pozytywne. Podkreślali profesjonalizm całej organizacji, zaangażowanie kibiców i świetne warunki do rozwoju. To wszystko sprawiło, że wybór ZAKSY był dla mnie naturalny i jestem bardzo podekscytowany, że mogę dołączyć do tego zespołu – dodał rozgrywający.

Quinn Isaacson to drugi nowy siatkarz, którego ogłosiła ZAKSA. Pierwszym był przyjmujący Bartosz Zych. Wiadomo już, że umowę na przyszły sezon przedłużył Rafał Szymura, który będzie pełnił rolę kapitana drużyny.

Polsat Sport, zaksa.pl