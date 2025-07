Warto podkreślić, że na stadionie lekkoatletycznym Ludwika II, na którym swoje mecze na co dzień rozgrywają piłkarze AS Monaco, wystąpi co najmniej siedmiu mistrzów olimpijskich! W tym gronie nie brakuje takich gwiazd jak sprinterka Julien Alfred oraz specjalistki od jednego okrążenia Femke Bol.

To jednak ktoś inny przyciągnie z pewnością największą uwagę kibiców oraz dziennikarzy. Mowa o najjaśniejszej lekkoatletycznej gwieździe ostatnich lat, jaką jest niewątpliwie Armand Duplantis. Szwed, który jest rekordzistą świata w skoku o tyczce, postara się poprawić swój wyczyn i rozgrzać kibiców do czerwoności.

Gdzie obejrzeć Diamentową Ligę? O której godzinie?

Transmisja Diamentowej Ligi w Monako od godz. 19:00 w Polsacie Sport Premium 1 i Polsacie Box Go oraz od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport