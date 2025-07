Japonia pokonana! Reprezentacja Polski siatkarek wśród czterech najlepszych drużyn świata

Premierowa odsłona ćwierćfinałowego starcia długo miała wyrównany przebieg - do stanu 15:15 wynik krążył wokół remisu. Później inicjatywę przejęły Polki, które popełniały mniej błędów od rywalek, a ich mocną bronią był blok. Właśnie punktowy blok pozwolił odskoczyć na cztery oczka (21:17) i tę przewagę polskie siatkarki utrzymały do końca. Liliana Wójcik atakiem z przechodzącej wywalczyła piłkę setową (24:19), a w ostatniej akcji Polki zatrzymały atak rywalek (25:20).





Na początku drugiej odsłony japońskie siatkarki wypracowały sobie kilka oczek zaliczki (7:10). W środkowej części seta Polki przegrywały 10:14, ale wówczas zerwały się do walki - poprawiły zagrywkę, skuteczność w ataku, co przyniosło efekty. Błyskawicznie wyrównały (14:14), a dalsza część seta przyniosła kolejne punktowe serie (15:18, 16:22). Serwis rywalek w siatkę dał piłkę setową, a po chwili punktowy blok zamknął tę część meczu (25:19).

Set numer trzy znów przyniósł równą grę obu zespołów (9:9, 15:15). W końcówce Japonki uzyskały dwa punkty przewagi (18:20), ale w odpowiedzi poszła seria polskich siatkarek - dwa bloki, atak Wójcik, do tego błędy rywalek i wynik odwrócił się na 23:20. To nie był jednak koniec emocji. Japonia zerwała się do walki, wyrównała i set zakończył się rywalizacją na przewagi. Wojnę nerwów rozstrzygnął punktowy blok, który przypieczętował zwycięstwo w meczu i awans do półfinału MŚ.

Najwięcej punktów: Alicja Koprowska (13), Liliana Wójcik (12), Maja Koput (10) – Polska; Yuzuki Baba (17), Rion Chuganji (13) – Japonia. Dominacja polskich siatkarek w bloku (19–7, 7 punktów Koput).

Mistrzostwa świata U19 siatkarek są rozgrywane w dniach 2–13 lipca w Chorwacji i Serbii. W turnieju wystartowały 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy. Półfinały zostaną rozegrane w sobotę, a na niedzielę zaplanowano mecze o medale.

Polska – Japonia 3:0 (25:20, 25:19, 27:25)

Polska: Natasza Ornoch, Nadia Siuda, Maria Kaczmarzyk, Maja Koput, Alicja Koprowska, Liliana Wójcik – Nicole Gucwa (libero) oraz Anna Dorywalska, Zofia Pinderska, Wiktoria Szewczyk. Trener: Marcin Orlik.

Japonia: Chihiro Furukawa, Yuuko Yamashita, Meika Ogino, Yuzuki Baba, Kaho Kono, Rion Chuganji – Nanami Tokumoto (libero) oraz Riho Miyajima, Haruka Toki, Minami Kessoku. Trener: Yuko Okamoto.

