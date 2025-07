Z GKS-u Katowice do Napoli. Rośnie polska kolonia we Włoszech

Kozak, która w ubiegłym sezonie wróciła do ligi polskiej po dwuletnim pobycie w Glasgow City (w sezonie 2022/2023 sięgnęła z nim po złoty medal Scottish Women's Premier League), wydatnie przyczyniła się do wywalczenia przez "Gieksę" mistrzowskiego tytułu. Wychowanka Biskupianki Stara Krobia podczas swojego drugiego pobytu w barwach katowickiego klubu strzeliła 10 goli w 18 meczach ORLEN Ekstraligi kobiet, będąc jedną z liderek ekipy z Górnego Śląska. Napoli, do którego dołącza Kozak, jest jednym z outsiderów ligi włoskiej. W dwóch poprzednich sezonach ekipa spod Wezuwiusza cudem ratowała się przed spadkiem, zajmując przedostatnie miejsce w lidze.

Ekstraligę na rzecz Serie A opuszcza również Katja Skupień, 21-letnia piłkarka, grająca dotychczas w Górniku Łęczna. W barwach ekipy z Lubelszczyzny Skupień rozegrała łącznie 76 spotkań, w których strzeliła 11 goli. Sassuolo, nowy klub Skupień, w ubiegłym sezonie zajął 8. miejsce w 10-zespołowej Serie A.

Polską kolonię we Włoszech uzupełniają: Nikola Karczewska, która w letnim okienku transferowym przeszła z AC Milan (20 meczów i 4 gole w ubiegłym sezonie) do Lazio, Małgorzata Mesjasz (AC Milan) i Magdalena Sobal, która formalnie jest zawodniczką Juventusu, ale w ubiegłym sezonie przebywała na wypożyczeniu w grającej w Serie B Brescii.