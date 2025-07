Kolejny reprezentant Iranu zagra w PlusLidze! Wzmocnienie ekipy beniaminka

Amirhossein Esfandiar (rocznik 1999) gra na pozycji przyjmującego. W swojej karierze reprezentował barwy klubów: Kalleh Mazandaran, VC Greenyard Maaseik, Labanyat Haraz Amol, Ural Ufa, Tianjin Food Group oraz Foolad Sirjan Iranian (Iran).

Osiągał również sukcesy z reprezentacją Iranu. Najważniejsze to dwa złote medale mistrzostw Azji (2019, 2021). Wywalczył także złoto mistrzostw świata juniorów U21 (2019), podczas których został wybrany MVP turnieju.





– Witam wszystkich! Cieszę się, że dołączyłem do drużyny InPost ChKS Chełm. To mój pierwszy sezon w PlusLidze. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjadę do Polski, rozpocznę przygotowania z moim nowym zespołem i spotkam się z kibicami. Do zobaczenia wkrótce – mówi nowy zawodnik chełmskiej ekipy.

Polsat Sport, siatkowkachks.pl