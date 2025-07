Koniec marzeń o złocie mistrzostw świata! Porażka Polek w półfinale

Pierwszy set od początku układał się korzystnie dla Amerykanek. Stopniowo budowały i powiększały swoją przewagę punktową. Szczególnie imponującą serią popisały się w końcówce partii, kiedy to zdobyły cztery punkty z rzędu. Ostatecznie wygrały seta 25:14 i zyskały sporą przewagę psychologiczną przed dalszą częścią potyczki.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć mecz Polska - Bułgaria?

Początek drugiej odsłony zmagań to demonstracja siły Amerykanek. Zawodniczki zza oceanu szybko doprowadziły do stanu 7:1. Później jednak pojawił się przestój w ich grze, co wykorzystały Polki. Biało-Czerwone zbliżyły się w pewnym momencie na jeden punkt, ale finalnie Amerykanki wróciły na właściwe tory. Końcówka seta znowu należała do nich i ostatecznie drugą partię wygrały 25:18.

W trzecim secie Polki nie odwróciły losów rywalizacji. Znowu Amerykanki dość szybko zbudowały sobie bezpieczną przewagę, którą kontrolowały do końca seta. Tym razem set zakończył się wynikiem 25:19.

Polkom pozostaje walka o trzecie miejsce. O brąz Biało-Czerwone zagrają z przegranym meczu Turcja - Bułgaria.

Polska - USA 0:3 (14:25, 18:25, 19:25)

mtu, Polsat Sport