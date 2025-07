Niesamowity wyczyn! Polski tenisista wygrał Wimbledon!

W pierwszym secie oba deble były bardzo skuteczne przy swoich podaniach. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszych 11 gemach oglądaliśmy tylko jeden break point. Wypracowali go sobie Ważny i Paldanius, ale ostatecznie nie wykorzystali go. Przełomowy okazał się gem numer 12. W nim Brytyjczyk i Amerykanin przełamali Polaka i Fina. Trzecią piłkę setową zamienili na wygraną 7:5 w premierowej partii.

ZOBACZ TAKŻE: Niestety! Polska tenisistka przegrała w finale

Przebieg drugiej odsłony rywalizacji był dość zbliżony do tego, co oglądaliśmy w pierwszym secie. Jedni i drudzy pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe. Ponownie kluczowa dla losów rywalizacji okazała się końcówka seta. Tym razem jednak nie doszło do przełamania po żadnej ze stron. To oznaczało tylko jedno - konieczne będzie rozegranie tie-breaku.

Bonding i Leach wypracowali sobie dwie piłki meczowe, której jednak Ważny i Paldanius obronili (pierwszą z nich tenisista z Rzeszowa obronił asem). Po dwóch kolejnych przegranych przez Brytyjczyka i Amerykanina serwisach, szansę na zakończenie seta otrzymali Polak i Fin. Triumfatorzy tegorocznego juniorskiego Roland Garros w rywalizacji deblowej skorzystali z szansy i wygrali tie-break 8-6 i całą partię 7:6.

Wówczas stało się jasne, że konieczne będzie rozegranie super tie-breaku. Przez jego znaczną część walka była bardzo zacięta, lecz z czasem Polak i Fin przejęli inicjatywę. Ważny i Paldanius wykorzystali pierwszą piłkę meczową, wygrali trzecią partię 10-5 i całe spotkanie 2:1.

Tym samym Ważny i Paldanius zapisali na swoim koncie drugi wielkoszlemowy sukces w tym roku. Przypomnijmy, że całkiem niedawno młodzi tenisiści triumfowali w juniorskim Roland Garros.

Ważny/Paldanius - Leach/Bonding 2:1 (5:7, 7:6 (8-6), 10-5)

mtu, Polsat Sport