Nasi reprezentanci w European League of Football uskrzydleni dwoma zwycięstwami z rzędu z całą pewnością nie zamierzają się zatrzymać i zrobią wszystko, aby wygrać kolejne spotkanie. Jednak tym razem czeka ich trudniejsze zadanie, niż w poprzednich dwóch tygodniach. Prague Lions to zespół, który w sezonie 2025 prezentuje bardzo dobry futbol. W pierwszym starciu z Panthers Wrocław, rozegranym na Stadionie Olimpijskim, okazali się lepsi wygrywając 45:13. Od tamtego meczu wiele się jednak zmieniło, zwłaszcza we Wrocławiu. Panthers znacząco wzmocnili zarówno skład zawodniczy, jak i sztab trenerski. Podopieczni Craiga Kuligowskiego są teraz zgrani i gotowi, by pokonać czeski zespół w nadchodzącym rewanżu.



- Chociaż w ostatnich tygodniach mierzyliśmy się z teoretycznie niżej notowanymi zespołami, były to dla nas niezwykle ważne spotkania. Pozwoliły nam wyeliminować błędy i w pełni przygotować się na trudną konfrontację z Prague Lions. Jesteśmy teraz w pełni skoncentrowani. Wiemy, że przed nami bardzo wymagający terminarz, dlatego do każdego meczu podchodzimy z maksymalnym zaangażowaniem. Prague Lions prezentują w tym sezonie bardzo ofensywny styl gry. Ich największym zagrożeniem jest skrzydłowy William Patterson, który rozgrywa znakomity sezon. Zrobimy wszystko, aby nie powtórzyć błędów z poprzedniego spotkania. To będzie dla nas naprawdę trudny i zacięty mecz, dlatego zachęcamy do oglądania transmisji lub przyjazdu do Pragi. Potrzebujemy Waszego wsparcia! Go Panthers! - komentuje Wojciech Simka, cornerback Panthers Wrocław.

Mecz Prague Lions - Panthers Wrocław odbędzie się w niedzielę 13 lipca o godz. 16:25. Transmisja spotkania będzie dostępna na Polsat Sport Fight oraz na Polsat Box Go.

pantherswroclaw.com