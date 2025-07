W niedzielę wieczorem czasu polskiego w East Rutherford rozegrany zostanie finał pierwszej edycji klubowych mistrzostw świata w piłce nożnej w nowym formacie. W 63. spotkaniu tegorocznego turnieju o trofeum zagrają dwa kluby z Europy - Chelsea Londyn oraz Paris Saint-Germain.

Drużyna ze stolicy Francji 31 maja po raz pierwszy w historii wzniosła Puchar Europy, pokonując w finale Ligi Mistrzów Inter Mediolan 5:0. Od tego czasu nie obniżyła lotów - wprawdzie w fazie grupowej imprezy w USA poniosła porażkę z Botafogo 0:1, ale nie przeszkodziło jej to awansować do fazy pucharowej, ograć m.in. Bayern Monachium i Real Madryt i dotrzeć do finału z imponującym bilansem bramek 16-1.

Chelsea z kolei po latach świetności spadła z piedestału, w dużej mierze przez burzliwy okres po przymusowej sprzedaży klubu przez Rosjanina Romana Abramowicza. W sezonie 2022/23 zajęła w tabeli angielskiej ekstraklasy dopiero 12. miejsce, ale już w zakończonych w maju rozgrywkach była czwarta.

Od bieżącej edycji klubowe mistrzostwa świata rozgrywane są w nowym, znacznie bardziej rozbudowanym formacie. W poprzednich latach zwycięzcy Ligi Mistrzów oraz Copa Libertadores, czyli jej południowoamerykańskiego odpowiednika, zaczynali udział od półfinałów i później często między sobą rozstrzygały losy trofeum. Tym razem droga do finału była znacznie dłuższa - impreza rozpoczęła się od fazy grupowej z udziałem 32 drużyn, a potem trzeba było jeszcze przebrnąć przez 1/8 finału, ćwierćfinał i półfinał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chelsea - PSG na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

MS, PAP