Oto zwyciężczynie Wimbledonu 2025 w rywalizacji deblistek!

Co ciekawe, pierwsza partia ułożyła się po myśli Tajwanki i Łotyszki. Hsieh i Ostapenko wygrały ją do trzech i wówczas to one były bliżej końcowego triumfu. Losy rywalizacji odwróciły się w drugiej odsłonie. Wtedy do głosy doszły Kudermietowa i Mertens, które pokonały rywalki 6:2 i doprowadziły do remisu w spotkaniu.

Stało się jasne, że o losach meczu przesądzi trzeci set. W nim kluczowy był ostatni gem przy stanie 5:4 dla Rosjanki i Belgijki. Wtedy Hsieh i Ostapenko zostały przełamane. Kudermietowa i Mertens wykorzystały pierwszą piłkę meczowa i odniosły zwycięstwo w starciu i w całym turnieju wielkoszlemowym.

Znacznie bardziej utytułowana w zmaganiach deblowych jest Mertens. Dla tenisistki z Beneluksu jest to piąty tytuł wielkoszlemowy w karierze. Wcześniej wygrywała Australian Open 2021, 2024, US Open 2019 i Wimbledon 2021. Z kolei Kudermietowa triumfowała po raz pierwszy w turnieju najwyższej rangi.

Hsieh/Ostapenko - Kudermietowa/Mertens 1:2 (6:3, 2:6, 4:6)

mtu, Polsat Sport