Pantery górą w starciu z Lwami! Kolejna wygrana Panthers Wrocław

Pierwsza kwarta zakończyła się korzystnie dla wrocławian. Panthers zeszli na przerwę z prowadzenie 14:7. W drugiej odsłonie rywalizacji Lions nieznacznie odrobili straty. Po połowie spotkania na tablicy z wynikiem widniał rezultat 21:16.

Zespół z Wrocławia znalazł się w trudniejszym położeniu w trzeciej kwarcie. Panthers przegrali ją 7-21 i tym samym oddali prowadzenie w spotkaniu. Przed ostatnią partią było 37:28 dla Lions.

Czwarta odsłona należała jednak już do wrocławian. Panthers w imponującym stylu zdobyli 13 punktów i nie pozwolili przeciwnikom na zdobycie choćby jednego. Ostatecznie wygrali 41:37. To trzecie zwycięstwo Panthers w European League of Football z rzędu.

W kolejnym meczu zespół z Wrocławia zagra z Vienna Vikings.

Prague Lions - Panthers Wrocław 37:41

mtu, Polsat Sport