MŚ siatkarek: Polska - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski w fazie grupowej wygrała pięć meczów i nie poniosła porażki, zajmując pierwsze miejsce w tabeli grupy C. Pokonała kolejno Bułgarię 3:1, Turcję 3:0, Stany Zjednoczone 3:2, Peru 3:0 oraz Hiszpanię 3:2. W spotkaniu 1/8 finału podopieczne trenera Marcina Orlika wygrały 3:0 z Tajlandią, a w ćwierćfinale - 3:0 z Japonią. W półfinale poniosły pierwszą porażkę w turnieju - 0:3 z USA.

Turcja rywalizację w grupie C skończyła na czwartym miejscu z bilansem meczów dwa zwycięstwa - trzy porażki. Poza porażką z Polską, Turczynki uległy 2:3 Bułgarii i 1:3 USA. Pokonały natomiast 3:0 Peru i 3:1 Hiszpanię. W fazie pucharowej wyeliminowały natomiast Chorwację (3:1) i Chiny (3:1). W 1/2 finału uległy reprezentacji Bułgarii.

Mistrzostwa świata U19 siatkarek są rozgrywane w dniach 2–13 lipca w Chorwacji i Serbii. W turnieju wystartowały 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy. Co ciekawe, wszystkie drużyny, które zakwalifikowały się do czołowej czwórki turnieju, w pierwszej fazie rywalizowały w grupie C.

