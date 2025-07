Reprezentacja bez liderów w Lidze Narodów siatkarzy? To koniec pewnej ery

Bartosz Kurek nie pomoże w walce o medal Ligi Narodów



Niestety potwierdziły się medialne doniesienia. W trzecim turnieju rundy zasadniczej Ligi Narodów w Polsce oraz w wielkich finałach w chińskim Ningbo zabraknie kapitana reprezentacji Polski. Bartosz Kurek ma problemy z plecami, które uniemożliwiają mu treningi i grę na najwyższym poziomie.

To poważne osłabienie naszej drużyny, która na co dzień korzysta nie tylko z umiejętności, ale także z doświadczenia swojego kapitana. Najbliższe tygodnie okażą się kluczowe.

Czy Bartosz Kurek zdoła wykurować się na mistrzostwa świata na Filipinach, które odbędą się w dniach 12-28 września?

Zabraknie też Norberta Hubera



Kolejnym osłabieniem naszej drużyny narodowej przed decydującą fazą Ligi Narodów jest absencja Norberta Hubera. Środkowy reprezentacji Polski podda się operacji przegrody nosowej, która wyłączy go z treningów na pewien czas. Wcześniej jednak musi wyleczyć infekcję, której nabawił się w ostatnich dniach.

To wszystko wydłuża jego powrót do pełnej sprawności i pod znakiem zapytania stanęło to, czy Nikola Grbić będzie mógł brać go pod uwagę przy powołaniach na mistrzostwa świata. W Lidze Narodów go nie zobaczymy.

Szansa dla młodych graczy



Absencja kolejnych liderów to szansa, aby swoje umiejętności w większym wymiarze pokazali młodzi gracze. Już w pierwszych dwóch turniejach rundy zasadniczej ze świetnej strony pokazał się środkowy Jakub Nowak. Rywalizujący na co dzień na poziomie 1. ligi zawodnik bez kompleksów wszedł do gry z najlepszymi zawodnikami świata i udowodnił swój wielki potencjał. Pod nieobecność Norberta Hubera rosną jego szanse na grę i z pewnością będzie chciał to wykorzystać.

Innym objawieniem tego sezonu w kadrze Nikoli Grbicia jest młody libero Maksymilian Granieczny. Choć ma dopiero 20 lat, to już teraz gra jak stary wyjadacz. Doskonale wkomponował się w grę w reprezentacji Polski i z pewnością powalczy o to, aby zostać w niej na dłużej. Na taką szansę liczą też kolejni młodzi, którzy czekają w obwodzie i chcą nawiązać rywalizację z dotychczasowymi filarami drużyny narodowej.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Gdańsku



Znamy już skład reprezentacji Polski na turniej rundy zasadniczej Ligi Narodów, który w dniach 16-20 lipca odbędzie się w Ergo Arenie. Nikola Grbić na Pomorze zabiera takich zawodników jak:

· rozgrywający: Marcin Komenda i Jan Firlej,

· środkowi: Jakub Nowak, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Seweryn Lipiński i Szymon Jakubiszak,

· przyjmujący: Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk,

· atakujący: Bartłomiej Bołądź i Kewin Sasak,

· libero: Maksymilian Granieczny i Jakub Popiwczak.

To ostatni sprawdzian przed finałami w Ningbo, które odbędą się w dniach 30 lipca - 3 sierpnia.

Polsat Sport