Reprezentant Brazylii zagra w PlusLidze. "Nowy mózg drużyny"

Eduardo Carisio (rocznik 1996) gra na pozycji rozgrywającego. Do 2021 roku występował w lidze brazylijskiej (Fiat/Minas, EMS Taubate Funvic, Volei Itapetininga). Pierwszym zagranicznym klubem był francuski Stade Poitevin (2021–22), później wrócił na rok do Brazylii, do Sesi-SP. Kolejną drużyną Brazylijczyka był Jihostroj Ceske Budejovice (2023–24), a ostatni sezon spędził w tureckiej ekipie Arkas Spor.

Rozgrywający ma na koncie występy w reprezentacji Brazylii. Odnosił sukcesy w kadrach młodzieżowych, a największym osiągnięciem wywalczonym z pierwszą reprezentacją jest mistrzostwo Ameryki Południowej zdobyte w 2019 roku.

W mediach społecznościowych gorzowskiego klubu napisano, że będzie on nowym mózgiem drużyny. Jak poradzi sobie w PlusLidze?

"Doświadczenie nabyte przez Eduardo w różnych ligach, jego doskonały przegląd boiskowy, umiejętność dyktowania tempa gry oraz opanowanie w trudnych momentach sprawiają, że będzie stanowić znaczące wzmocnienie dla naszego zespołu. To typ siatkarza, który potrafi przejąć odpowiedzialność za zespół i skutecznie liderować grą, nawet w najtrudniejszych momentach meczu" – napisano w komunikacie.