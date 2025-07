Sinner - Alcaraz. Skrót finału Wimbledonu (WIDEO)

Sinner zrewanżował się za porażkę miesiąc temu w finale French Open. Włoch poprawił bilans spotkań z Alcarazem na 5-8.

W Wielkim Szlemie Sinner wcześniej wygrał Australian Open 2024 i 2025 oraz US Open 2024. Alcaraz ma pięć tytułów w imprezach tej rangi. Oprócz dwóch w Londynie, wygrał dwie ostatnie edycje French Open oraz US Open 2022. To jego pierwszy przegrany finał wielkoszlemowy.

W sobotę w finale singla kobiet Iga Świątek pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Carlos Alcaraz (Hiszpania, 2) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

BS, PAP