4,5 miliona widzów oglądało w kanałach Polsatu finał Wimbledonu z Igą Świątek

Zwycięstwo Igi Świątek w meczu z Amandą Anisimową obejrzało 20% widzów w grupie wiekowej 4+ i w grupie komercyjnej 16-59 lat. Spośród 4,5 miliona kibiców, którzy razem z Telewizją Polsat wspierali Igę Świątek w finale tegorocznego Wimbledonu, aż 1,8 mln to widownia Polsatu Sport 1! Skumulowana widownia wszystkich występów Igi Świątek na tegorocznym Wimbledonie w kanałach Polsatu to aż 7,1 miliona.



– Triumf Igi Świątek to prezent, jakiego Sportowa Redakcja Polsatu nie mogła sobie wymarzyć w roku obchodów naszego 25-lecia. Ćwierć wieku Wimbledonu w kanałach Polsat Sport to kawał historii polskiego i światowego sportu. Z każdą edycją podnosimy sobie poprzeczkę zarówno realizacyjnie, jak i redakcyjnie. Zwiększamy liczbę transmitowanych meczów, uruchamiamy nowe sposoby konsumowania naszych treści, zatrudniamy nowych komentatorów i zapraszamy do studia topowych ekspertów. Wszystko po to, by w obliczu tak gigantycznego sukcesu polskiego sportu, oprawa telewizyjna była godna i by nasi widzowie przed telewizorami mogli poczuć się, jakby oklaskiwali Igę Światek na trybunach kortów w Londynie – Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.



W porównaniu z 2024 rokiem, średnia oglądalność tegorocznego Wimbledonu w kanałach Telewizji Polsat była nawet dwukrotnie wyższa. W pierwszej połowie lipca kanały Polsat Sport zdeklasowały konkurentów, nawet tych dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej. W czasie tegorocznego Wimbledonu sześć kanałów Polsat Sport wyemitowało łącznie kilkaset godzin transmisji poświęconych najsłynniejszemu turniejowi tenisowemu świata. Transmisje były dostępne także na Polsatsport.pl, a o turnieju szeroko informowały również social media Polsatu Sport.



Najszersza oferta transmisji sportowych już od 25 lat w kanałach Polsat Sport



Telewizja Polsat to Oficjalny Polski Nadawca Wimbledonu od 2000 roku czyli od początku istnienia Polsatu Sport. Na przestrzeni 25 edycji tego turnieju widzowie mogli ekscytować się nie tylko tegorocznym triumfem Igi Świątek, ale także m.in. finałowym występem Agnieszki Radwańskiej w 2012 roku, rozegranym rok później „polskim ćwierćfinałem” z udziałem Jerzego Janowicza i Łukasza Kubota czy triumfem tego drugiego tenisisty w grze podwójnej w 2017 roku. Obecnie Polsat Sport to rodzina 6 kanałów telewizyjnych transmitujących najważniejsze rozgrywki i dyscypliny sportu. Ofertę programową tworzą m.in. Liga Europy i Liga Konferencji UEFA, piłkarska i siatkarska Liga Narodów czy krajowe i zagraniczne rozgrywki w siatkówce klubowej oraz reprezentacyjnej, w tym Mistrzostwa Świata i Europy. Dużym zainteresowaniem widzów cieszą się także gale sportów walki, tenisowy cykl ATP Tour, prestiżowe mityngi lekkoatletyczne Diamentowej Ligi, krajowa i europejska koszykówka klubowa oraz sporty zimowe, takie jak hokej czy łyżwiarstwo.

Informacja prasowa