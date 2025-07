Antiga zamiast Lavariniego? To byłby spektakularny powrót do kadry!

Antiga ostatnie lata spędził jako trener DevelopResu Rzeszów, z którym w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Tauron Ligi. Wcześniej prowadził m.in. Onico Warszawa oraz męską kadrę reprezentacji Kanady. Był również selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata. Francuz nie ukrywa, że nadal myśli o pracy z drużyną narodową.

Były znakomity siatkarz zapytany, czy chciałby któregoś dnia objąć stery reprezentacji Francji, zaznaczył, że jest w stanie pracować również w innych krajach. Myślał nawet o tym, aby przejąć stery żeńskiej kadry Polski, ale wówczas wybór padł na Stefano Lavariniego. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości Antiga zostanie opiekunem Biało-Czerwonych, co stanowiłoby spektakularny powrót do tej roli.

- Praca z reprezentacją to jest coś, o czym wciąż myślę jeśli chodzi o przyszłość, ale nie jest tak, że to musi być koniecznie reprezentacja Francji. Kiedyś faktycznie o tym mocno myślałem, ale na razie na to się nie zanosi. Zresztą liczyłem też na pracę z kobiecą reprezentacją Polski, ale wtedy jak byłem brany pod uwagę wybrano trenera Stefano Lavariniego, więc w najbliższych latach również nie zanosi się na zmiany. W przyszłości mogę pracować zarówno w klubie, jak i z jakąś reprezentacją, zarówno męską, jak i żeńską. Na razie jednak skupiam się na pracy z Bogdanką LUK Lublin i to jest w tym momencie najważniejsze. Zobaczymy co będzie w przyszłości - powiedział Antiga w rozmowie z PlusLigą.

Co ciekawe, Francuz przyznał, że kilkukrotnie był również brany pod uwagę jako szkoleniowiec Asseco Resovii Rzeszów.

- Mogę tylko powiedzieć, że kilka razy rozmawialiśmy z włodarzami Asseco Resovii, ale na tym poprzestańmy, bo nie mam nic więcej do dodania - skwitował.

