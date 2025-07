Cztery polskie siatkarki w "drużynie marzeń" ME do lat 16. MVP dla kapitan Biało-Czerwonych

Zespół trenera Macieja Dobrowolskiego wszystkie swoje mecze tegorocznych ME do lat 16 rozegrał w stolicy Albanii, Tiranie. Od początku turnieju Polki spisywały się znakomicie. W fazie grupowej pokonały Francję (3:1), Hiszpanię (3:0), Bułgarię (3:0), Albanię (3:0), Litwę (3:0) i Ukrainę (3:0), a uległy jedynie reprezentacji Włoch (1:3).

W półfinale Biało-Czerwone wygrały z Czeszkami 3:1, a w rozegranym w niedzielę meczu o złoto odniosły zwycięstwo w takim samym stosunku nad ekipą Turcji. Z kolei w spotkaniu o brązowy medal Włoszki pokonały Czeszki 3:0.

W "drużynie marzeń" turnieju znalazły się aż cztery reprezentantki Polski. Najlepszą zawodniczką imprezy została wybrana kapitan naszego zespołu, przyjmująca Aleksandra Wika. Nagrody indywidualne otrzymały także Zuzanna Lange (najlepsza atakująca), Elżbieta Czerwonka (najlepsza przyjmująca) i Gabriela Jakubowska (najlepsza środkowa).

Do "dream teamu" tegorocznych ME do lat 16 wybrano też Turczynki Ecrin Selis Türkyaşar (najlepsza przyjmująca) i Nejlę Guzonjic (najlepsza środkowa), Czeszkę Annę Prokesovą i Włoszkę Kailę Simeonov (najlepsza libero).

Wyniki reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy siatkarek do lat 16 w Albanii i Kosowie (2-13 lipca):

faza grupowa

02.07 Polska - Francja 3:1 (15:25, 25:22, 25:22, 26:24)

03.07 Polska - Hiszpania 3:0 (25:15, 25:22, 25:7)

04.07 Polska - Bułgaria 3:0 (25:18, 25:21, 25:15)

06.07 Polska - Włochy 1:3 (18:25, 25:13, 24:26, 23:25)

07.07 Polska - Albania 3:0 (25:12, 25:15, 25:15)

09.07 Polska - Litwa 3:0 (25:16, 25:22, 25:11)

10.07 Polska - Ukraina 3:0 (25:16, 25:10, 25:10)

półfinał

12.07 Polska - Czechy 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:10)

finał

13.07 Polska - Turcja 3:1 (25:22, 26:28, 25:22, 25:23)

Skład reprezentacji Polski do lat 16:

Rozgrywające: Paulina Jucha, Helena Karsznia

Atakujące: Zuzanna Lange, Martyna Majchrowicz

Środkowe: Klaudia Bladocha, Gabriela Jakubowska, Amelia Różańska, Alicja Sierpowska

Przyjmujące: Elżbieta Czerwonka, Hanna Derczyńska, Lena Krzyżak, Aleksandra Wika

Libero: Zuzanna Szymczyk, Julia Bogucka.

Sztab szkoleniowy:

Maciej Dobrowolski - trener

Wojciech Kasza - drugi trener

Piotr Stasiewicz - asystent

Paulina Matuszek - trener przygotowania fizycznego

Małgorzata Kupisz - fizjoterapeuta

Olaf Olejniczak - statystyk

Marek Kwieciński - kierownik drużyny.

GW, Polsat Sport