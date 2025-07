Legendarny sportowiec hospitalizowany. Konieczna była kolejna operacja

Pierwsza wymiana stawu na endoprotezę tytanową się nie powiodła. Nie dała również pożądanych efektów druga operacja, z użyciem endoprotezy cementowej.

Pięciokrotny zwycięzca Tour de France powiedział agencji AFP 17 czerwca, podczas przyjęcia w Pałacu Królewskim z okazji swoich 80. urodzin, że rozwinęła się również infekcja skóry, wymagająca intensywnego leczenia antybiotykowego. W opinii lekarzy stan zdrowia Merckxa wymaga co najmniej 10-dniowej hospitalizacji.

Merckx jest uważany za najwybitniejszego kolarza w historii. Nazywano go „Einsteinem dwóch kółek”, „Gigantem”, a przede wszystkim "Kanibalem" - z racji niesamowitego głodu zwycięstw, jakim wyróżniał się w zawodowym peletonie. Belg był kolarzem właściwie nieporównywalnym z dzisiejszymi mistrzami, ponieważ wygrywał zarówno długie wyścigi wieloetapowe, jak i klasyki, a triumfował także na torze i w rywalizacji przełajowców.

Najważniejsze jego triumfy to: pięć zwycięstw w Tour de France (w okresie od 1969 do 1974), pięć w Giro d'Italia (w latach 1968-74), jeden we Vuelta a Espana (1973), cztery tytuły mistrza świata (jeden zdobył jako amator w 1964 roku, trzy jako zawodowiec: 1967, 1971, 1974), zwycięstwa we wszystkich największych kolarskich klasykach, w tym siedem triumfów w Mediolan-San Remo, pięć w Liege-Bastogne-Liege (to do dziś rekordy), a także trzy w słynnym wyścigu po bruku Paryż-Roubaix i po dwa w Dookoła Flandrii i Giro di Lombardia.