Polacy szykują na ME. Kto znalazł się w kadrze?

Przygotowania rozpoczną się 24 lipca w Krakowie. Zespół trenera Milicicia ma w planie siedem sparingów, m.in. z Serbią, brązowym medalistą IO oraz trzy w kraju (Katowice i Sosnowiec) z Szwecją, Gruzją i Finlandią.

Polska jest współorganizatorem Eurobasketu - mecze gr. D odbędą się w dniach 28 sierpnia - 4 września w katowickim Spodku. Rywalami biało-czerwonych będą: wicemistrz olimpijski i Europy Francja, Słowenia, Izrael, Belgia i Islandia.

- Na zgrupowanie zaproszeni zostali gracze doświadczeni, liderzy naszej drużyny, a także młodzi koszykarze, dopiero poznający system gry kadry. Wierzymy, że do tej grupy dołączy jeszcze jeden zawodnik naturalizowany. Po okresie przygotowawczym i serii meczów towarzyskich trener Igor Milicic wybierze ostateczny skład na EuroBasket - powiedział Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji, na stronie PZKosz.

Na zgrupowaniu ma też pojawić się Igor Milicic junior, który podpisał umowę z Philadelphia 76ers, na mocy której będzie mógł walczyć o miejsce w składzie drużyny podczas obozu przygotowawczego i występy w nowym sezonie ligi NBA. 22-letni zawodnik przechodzi na razie rehabilitację po kontuzji kolana, której doznał na obozie treningowym przed draftem do NBA.

Wciąż nie wiadomo, czy i ewentualnie który z graczy zagranicznych dołączy do kadry. Wszystko jest uzależnione od finalizacji procesu nadawania obywatelstwa. Ma zastąpić A.J. Slaughtera, który w reprezentacji grał przez siedem lat. Kandydatami do występów w kadrze są: 30-letni Amerykanin Jordan Loyd z francuskiego euroligowego AS Monaco i 26-letni Jerrick Harding z Morabanc Andora.

42. edycja ME zostanie rozegrana w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także faza pucharowa - od 1/8 finału - i walka o medale.

Finał odbędzie się 14 września o godz. 20 czasu polskiego. Tytułu wywalczonego w Berlinie broni Hiszpania. Biało-Czerwoni w ME 2022 zajęli bardzo wysokie czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 r. meldując się w półfinałach.



Skład reprezentacji Polski (w nawiasie ostatni lub obecny klub):

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Aleksander Dziewa (King Szczecin)

Tomasz Gielo (Surne Bilbao Basket, Hiszpania)

Daniel Gołębiowski (WKS Śląsk Wrocław)

Kamil Łączyński (AWM Arka Gdynia)

Michał Michalak (Anwil Włocławek)

Igor Milicic Jr (Philadelphia 76ers, NBA)

Dominik Olejniczak (Derthona Basket, Włochy)

Kuba Piśla (Tauron GTK Gliwice)

Andrzej Pluta (Legia Warszawa)

Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł, Turcja)

Jeremy Sochan (San Antonio Spurs, NBA)

Michał Sokołowski (Dinamo BDS Sassari, Włochy)

Jakub Szumert (AMW Arka Gdynia)

Szymon Zapała (Michigan State University, NCAA)

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

