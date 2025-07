Powrót po ośmiu latach. Znamy nowego siatkarza Aluron CMC Warty Zawiercie

34-letni zawodnik bronił barw „Jurajskiej Armii” w latach 2013-2017, wywalczył w jej szeregach awans do PlusLigi. Od grudnia 2024 grał w Resovii jako zawodnik wypożyczony z GKS Katowice. Trafił do Rzeszowa w związku z problemami zdrowotnymi Pawła Zatorskiego. W tej drużynie debiutował w europejskich rozgrywkach (Puchar CEV).

- Cieszę się, że na tym etapie swojej przygody z siatkówką mogę wrócić do miejsca, z którym mam dobre wspomnienia. Aluron CMC to solidna marka na siatkarskiej mapie Polski. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, a zarazem nowe wyzwanie – powiedział Ogórek klubowym mediom.

Z Wartą po sezonie rozstali się obaj libero - Australijczyk Luke Perry i Szymon Gregorowicz. Dołączył do ekipy Jakub Popiwczak, który przez 13 sezonów grał w JSW Jastrzębskim Węglu.

Na pozostanie w zespole z Zawiercia zdecydowali się amerykański przyjmujący Aaron Russell, Patryk Łaba, środkowi bloku Jurij Gladyr, Mateusz Bieniek (kapitan), Adrian Markiewicz i Miłosz Zniszczoł, podstawowy portugalski rozgrywający Miguel Tavares oraz atakujący Kyle Ensing (USA).

Nowym zawodnikiem – oprócz Popiwczaka - został atakujący Bartłomiej Bołądź (PGE Projekt Warszawa). Poza dwoma libero z Aluronem CMC pożegnali się atakujący Karol Butryn oraz irański przyjmujący Mobin Nasri. Już w lutym kolejną, pięcioletnią, umowę podpisał trener Michał Winiarski, równolegle prowadzący kadrę Niemiec.

Zawiercianie w minionym sezonie zostali wicemistrzami Polski i Europy. W finale play off PlusLigi musieli uznać wyższość LUK Bogdanki Lublin (1-3 w meczach). Po raz pierwszy wystąpili w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali z włoskim zespołem Sir Sicoma Perugia 2:3.

Dawid Ogórek wraca do Zawiercia 💛💚



34-letni libero występował w barwach naszego klubu w latach 2013-2017 i był jednym z siatkarzy, którzy wywalczyli awans do PlusLigi 🔙



Dawid, witamy z powrotem w drużynie! 🥹#PlusLiga pic.twitter.com/JD5ewhtswo — Aluron CMC Warta Zawiercie 🏐🇵🇱 (@AluronCMC) July 14, 2025

PAP