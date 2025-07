Rewolucja kadrowa w Jagiellonii. Trener uspokaja

W poprzednim sezonie Jagiellonia pokazała, że potrafi łączyć grę w lidze i europejskich pucharach. Co prawda nie obroniła mistrzowskiego tytułu, ale w ekstraklasie zajęła trzecie miejsce premiowane grą w eliminacjach Ligi Konferencji. W minionym sezonie bardzo dobrze zaprezentowała się w tych rozgrywkach, odpadła dopiero w ćwierćfinale.

Przed nowym sezonem zespół przeszedł jednak rewolucję kadrową. Odeszło bowiem wielu graczy podstawowego składu.

To m.in. grający na pozycji stopera reprezentant Polski Mateusz Skrzypczak (transfer do Lecha Poznań), kolejny stoper Kameruńczyk Enzo Ebosse, lewy obrońca Portugalczyk Joao Moutinho i macedoński skrzydłowy Darko Churlinov (wszyscy trzej wrócili do swoich klubów z wypożyczenia) oraz francuski napastnik Lamine Diaby-Fadiga (Raków Częstochowa).

Umów nie przedłużyli pomocnik Jarosław Kubicki i prawy obrońca Czech Michal Sacek (obaj trafili do Górnika Zabrze) oraz norweski skrzydłowy Kristoffer Hansen; odszedł też rezerwowy bramkarz Maksymilian Stryjek.

W ich miejsce Jagiellonia pozyskała dwóch nowych środkowych obrońców: Portugalczyka Bernardo Vitala i Japończyka Yukiego Kobayashiego, do klubu wrócił (formalnie to roczne wypożyczenie z portugalskiej Bragi) lewy obrońca Bartłomiej Wdowik, jest też trzech nowych pomocników - Duńczyk Luka Prip, Hiszpan Alejandro Cantero i Dawid Drachal oraz grecki napastnik Dimitris Rallis.

Według informacji z klubu - to nie koniec transferów do zespołu. O ile jednak w minionym sezonie w Jagiellonii grała duża grupa piłkarzy wypożyczonych, w obecnym klub szuka przede wszystkim piłkarzy, którym kończą się umowy z dotychczasowym pracodawcą i z którymi będzie można podpisać dłuższe kontrakty.

Na razie w Jagiellonii zostają i uczestniczyli w letnich przygotowaniach zawodnicy, którymi najbardziej interesowały się kluby zagraniczne - bramkarz Sławomir Abramowicz i napastnik Afimico Pululu.

Głównym punktem tych przygotowań było zgrupowanie w Opalenicy. Jeszcze przed wyjazdem na obóz Jagiellonia rozegrała w Białymstoku pierwszy mecz kontrolny, wygrywając 2:0 z Górnikiem Łęczna. W Opalenicy zagrała trzy sparingi - już z zespołami dużo wyżej notowanymi niż pierwszoligowiec - i doznała trzech porażek, w tym 1:7 z Widzewem Łódź.

Pozostałe dwie przegrane to po 0:1 z KGHM Zagłębiem Lubin i zespołem czeskiej ekstraklasy FK Teplice.

- My nie przygotowujemy zespołu na gry kontrolne, tylko na mecze o stawkę i przy takiej liczbie zmian w drużynie potrzeba czasu - uspokajał w wypowiedziach na zakończenie przygotowań trener Adrian Siemieniec. Podkreślał, że nie da się przyspieszyć wkomponowania nowych piłkarzy w zespół, obciążenia treningowe i taktykę drużyny.

Pytany przez dziennikarzy, czy można w takim razie mówić, że białostoczan czeka sezon budowania nowego zespołu i niejako okres przejściowy, szkoleniowiec zwracał uwagę, że takim miał być sezon 2023/24, w którym finalnie Jagiellonia osiągnęła historyczny sukces, zdobywając mistrzostwo Polski.

Miał to być czas budowy nowej drużyny po rozgrywkach, w których białostoczanie obronili się przed spadkiem.

- Będziemy chcieli grać zawsze o wszystko, o zwycięstwo w każdym meczu, w każdych rozgrywkach zajść jak najdalej i tyle. Niezależnie od tego, w którym momencie skompletujemy kadrę, ile będziemy mieli czas na trening (...). Nie jesteśmy nastawieni na wymówki i na kalkulacje, tylko zawsze na to samo, czyli po prostu wyjdziemy i będziemy robić wszystko, żeby wygrywać każde spotkanie - zapewnił Siemieniec.

W sezonie 2025/26 Jagiellonia grę o stawkę rozpocznie w piątek 18 lipca spotkaniem ligowym u siebie z beniaminkiem Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. 24 lipca zagra na wyjeździe pierwszy mecz 2. rundy fazy eliminacyjnej Ligi Konferencji z serbskim FK Novi Pazar.

JŻ, PAP