W takich składach siatkarskie reprezentacje Polski powalczą o medale Uniwersjady

32. Letnia Uniwersjada odbędzie się w Niemczech. Gospodarzem imprezy jest zespół miejski Ren-Ruhra i zmagania będą się toczyć głównie na jego obszarze (w Duisburgu, Bochum, Essen, Mulheim an der Ruhr i Hagen), jednak akurat turnieje siatkarzy i siatkarek zostaną rozegrane w Berlinie. Zmagania rozpoczną się 16 lipca, a zakończą 27 lipca.

Kobiecą reprezentację Polski siatkarek na tegorocznej Uniwersjadzie poprowadzi trener Maciej Biernat. W jego zespole zagrają m.in. dwie zawodniczki, które w ostatnim sezonie Tauron Ligi zdobyły srebrne medale w barwach ŁKS-u Commercecon Łódź - Weronika Gierszewska i Sonia Stefanik, a także jedna brązowa medalistka w barwach PGE Grot Budowlanych Łódź - Karolina Drużkowska.

Drużkowska to jedna z dwóch siatkarek w drużynie trenera Biernata, które mają już w dorobku medal Uniwersjady - brązowy, wywalczony przez Polki w 2023 roku w chińskim Chengdu. Drugą zawodniczka pamiętającą tamten sukces jest Weronika Szlagowska.

Polki zagrają w grupie z Brazylią, Hiszpanią i Indiami. Zmagania rozpoczną 16 lipca od meczu z Hiszpankami.

Szkoleniowcem uniwersjadowej kadry siatkarzy jest Dariusz Luks, który na studenckie igrzyska zabrał m.in. trzech graczy mających za sobą występy w tegorocznej Lidze Narodów - Michała Gierżota, Aliakseia Nasevicha i Jordana Zaleszczyka. Gierżot był w ekipie, która na poprzedniej Uniwersjadzie wywalczyła dla Polski srebro.

Zespół trenera Luksa w fazie grupowej zmierzy się z reprezentacjami Filipin, Argentyny i Kolumbii. Pierwsze spotkanie Biało-Czerwoni rozegrają 17 lipca, a ich przeciwnikami będą Filipińczycy.

Skład akademickiej reprezentacji Polski kobiet na 32. Letnią Uniwersjadę:

Rozgrywające: Martyna Kaszyńska (ANS WSZiA Opole, KSG Warszawa), Katarzyna Partyka (University of Wyoming, LOTTO Chemik Police)

Atakująca: Weronika Gierszewska (AMNSiH Warszawa, LOTTO Chemik Police)

Przyjmujące: Karolina Drużkowska (SAN Łódź, PGE Grot Budowlani Łódź), Weronika Szlagowska (ANS WSZiA Opole, MOYA Radomka Radom), Barbara Latos (University of Nevada Las Vegas, UNLV Volleyball), Agata Plaga (ANS WSZiA Opole, MOYA Radomka Radom), Karolina Staniszewska (Michigan State University, Michigan State University)

Środkowe: Sonia Stefanik (ANS WSZiA Opole, ŁKS Commercecon Łódź), Natalia Kecher (ANS WSZiA Opole, UNI Opole), Łucja Kuriata (Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, KS Piła)

Libero: Klaudia Łyduch (WSKZ Wrocław, UNI Opole)

Trener: Maciej Biernat.

Terminarz meczów Polek w fazie grupowej (grupa C)

16.07 Polska - Hiszpania (godzina 13:00)

17.07 Polska - Indie (11:00)

18:07 Polska - Brazylia (17:00)

Skład akademickiej reprezentacji Polski mężczyzn na 32. Letnią Uniwersjadę:

Rozgrywający: Dawid Pawlun (ANS WSZiA Opole, PSG Stal Nysa), Kajetan Kubicki (ANS WSZiA Opole)

Atakujący: Aliaksei Nasevich (ANS WSZiA Opole, Trefl Gdańsk), Remigiusz Kapica (ANS WSZiA Opole, InPost ChKS Chełm)

Przyjmujący: Michał Gierżot (ANS WSZiA Opole, JSW Jastrzębski Węgiel), Antoni Kwasigroch (WSG Bydgoszcz, Ślepsk Malow Suwałki), Marcel Hendzelewski (ANS WSZiA Opole, Lechia Tomaszów Mazowiecki), Piotr Śliwka (ANS WSZiA Opole, MKST Astra Nowa Sól)

Środkowi: Daniel Popiela (UJD Częstochowa, Steam Hemarpol Norwid Częstochowa), Seweryn Lipiński (ANS WSZiA Opole, Indykpol AZS Olsztyn), Jordan Zaleszczyk (ANS WSZiA Opole, Jastrzębski Węgiel)

Libero: Maciej Czyrek (KUL Lublin, Bogdanka LUK Lublin)

Trener: Dariusz Luks.

Terminarz meczów Polaków w fazie grupowej (grupa C)

17.07 Polska - Filipiny (17:00)

18.07 Polska - Argentyna (20:00)

19.07 Polska - Kolumbia (20:00)

