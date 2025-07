Wieża Babel w Radomiu! Egzotyczny zaciąg Radomiaka

Trener Joao Henriques, który pracuje w Radomiu od 8 stycznia, doprowadził zespół do 12. miejsca na koniec poprzedniego sezonu. To zadowoliło kierownictwo klubu i powierzono mu misję kontynuowania pracy. Portugalczyk dobrze czuje się w szatni, w której ma międzynarodowe towarzystwo. Oprócz swoich rodaków i Polaków można tam spotkać: Angolczyka, Gwinejczyka, Iworyjczyka, Brazylijczyków, Kabowerdeńczyka, Szwajcara, Francuza, Greka, Kameruńczyka, Marokańczyka, Litwina i reprezentanta Burkina Faso.

W okresie transferowym w Radomiaku panował tradycyjnie duży ruch. Napastnik Pedro Perotti wrócił do brazylijskiego Associacao Chapecoense de Futebol. Z Rafaelem Barbosą rozwiązano kontrakt, a bramkarz Maciej Kikolski wrócił z wypożyczenia do Legii Warszawa, a następnie został sprzedany do Widzewa Łódź.

Skończyło się także wypożyczenie obrońcy Marco Brucha z Legii, a Kamil Pestka skorzystał z oferty I-ligowej Wieczystej Kraków. Sporo zamieszania było z innym lewym obrońcą - Paulo Henrique. Portugalczyk, mimo że miał ważny kontrakt, z powodów osobistych wrócił do ojczyzny i ostatecznie został zawodnikiem CS Maritimo.

Z Radomiakiem rozstali się także dwaj reprezentanci Azerbejdżanu - napastnik Renat Dadasov i obrońca Rahil M?mm?dov. Jeśli chodzi o tego drugiego, klub nie poinformował oficjalnie o rozwiązaniu obowiązującego kontraktu.

W miejsce tych, którzy odeszli, pozyskano na razie siedmiu nowych graczy. Kikolskiego w bramce ma zastąpić Filip Majchrowicz z Górnika Zabrze, dla którego jest to już trzeci powrót do Radomiaka. Ponadto zakontraktowano francuskiego obrońcę Jeremy'ego Blasco z SD Huesca, reprezentanta Wysp Zielonego Przylądka pomocnika Vasco Lopesa z AVS Futebol, angolskiego napastnika Depu z Gil Vicente, Aleksa Niziołka z młodzieżowego zespołu Borussii Dortmund, brazylijskiego obrońcę Joao Pedro z Rio Ave i gwinejskiego pomocnika Ibrahima Camarę z Boavisty Porto. Nie można wykluczyć, bo są takie przymiarki, kolejnych transferów.

Wzmocnieniem zespołu powinien być powrót stopera Mateusza Cichockiego, który pauzował od października ubiegłego roku lecząc zerwane więzadło w kolanie.

30 czerwca wygasł piłkarski kontrakt Leonardo Rossiemu. Ten 38-letni piłkarz, który gra w Radomiaku od 2012 roku, przedłużył umowę o trzy lat i ma pełnić w klubie inną rolę. Nowe obowiązki przejmie jednak później. Na razie wciąż będzie piłkarzem, aby zaliczyć choćby symboliczny występ na kompletnie wykończonym nowym stadionie. W listopadzie od użytku oddane mają być dwie trybuny za bramkami. Pojemność obiektu wzrośnie z 8 840 do 14 440 miejsc.

Radomiak przygotowania do sezonu przeprowadził na swoich obiektach. Rozegrano pięć sparingów, w których "Zieloni" zremisowali z ŁKS Łódź 0:0 i Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1:1, pokonali Omonię Nikozja 2:1, przegrali 1:2 ze Stalą Stalowa Wola i 0:1 z Hapoelem Irony Kirjat Szemona.

Nowy sezon Radomiak zainauguruje 21 lipca meczem u siebie z Pogonią Szczecin.

MS, PAP