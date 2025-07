Zaskakujący transfer ZAKSY! Oto nowy rozgrywający

Krawiecki debiutował w PlusLidze w barwach MKS-u Będzin, z którego przeniósł się do Ślepska Malow Suwałki. Teraz nadszedł czas na nowy rozdział w jego karierze, jakim jest transfer do Kędzierzyna-Koźla.

- Gdy dowiedziałem się o możliwości przyjścia do Kędzierzyna-Koźla, od początku czułem, że to miejsce, w którym chcę być. Rozmowy z zaufanymi osobami, których zdanie bardzo sobie cenię, tylko to potwierdziły. Nie wahałem się długo - podjąłem decyzję, z której bardzo się cieszę i jestem podekscytowany na myśl o zbliżającym się sezonie - powiedział Krawiecki, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Antiga zamiast Lavariniego? To byłby spektakularny powrót do kadry!

Nowy rozgrywający ZAKSY to także zapalony siatkarz plażowy. W tym sezonie brał udział m.in. w prestiżowym Orlen Beach Volley Tour, w którym wspólnie z Mikołajem Głowackim zajął czwarte miejsce. W klubie z Opolszczyzny są przekonani, że jego wszechstronność pomoże drużynie.

Warto zaznaczyć, że Krawiecki grał już w ZAKS-ie, ale w drużynie młodzieżowej.

- ZAKSA to marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. W wieku juniorskim miałem okazję zobaczyć od środka, jak ten klub funkcjonuje, na jak wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym wszystko się tu odbywa. To było moje pierwsze zderzenie z miejscem o takim formacie. Bycie częścią tej drużyny to dla mnie wielka motywacja do dalszej pracy. Cieszę się, że będę mógł walczyć o najwyższe cele i rozwijać się pod okiem mistrzów - powiedział.

Polsat Sport