Gdzie obejrzeć Babilon MMA 53?

Kołecki wrócił do MMA pod koniec zeszłego roku po trzyipółletniej przerwie spowodowanej kontuzją. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z Pekinu najpierw pokonał Oliego Thompsona, a następnie Przemysława Mysialę. Oba pojedynki wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Teraz 43-latek stanie przed kolejnym wyzwaniem. Jego przeciwnikiem będzie zaprawiony w bojach Łazarz. Zawodnik z Białogardu w ostatnim występie pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Adama Kowalskiego.

- Niezręcznie byłoby mi walczyć ze słabymi zawodnikami skazywanymi na pożarcie. Każdy z moich ostatnich przeciwników miał argumenty, żeby wygrać. Na szczęście udało się dobrze przygotować i zrealizować plan taktyczny. Mam nadzieję, że uda się również w Międzyzdrojach. Nie wiem, jak długo będę jeszcze walczył, ale zdecydowanie zależy mi na tym, żeby walczyć z mocnymi - mówił Kołecki w rozmowie z Polsatem Sport.

W co-main evencie wystąpi Samuel Vogt. Jego przeciwnikiem będzie Carlos Salazar. Ponadto na gali zawalczą m.in. Michał Piwowarski, Rafał Błachuta czy Gracjan Wyroślak. Łącznie na kibiców w Międzyzdrojach i przed telewizorami czeka dziewięć walk.

Babilon MMA 53: Kołecki - Łazarz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali w piątek 18 lipca w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz Super Polsacie (od 20:00).

Karta walk:

Szymon Kołecki (12-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (16-10) – 93 kg

Samuel Vogt (6-3) vs Carlos “Miyagi” Salazar (6-5) – 84 kg

Jacek Kujtkowski (3-1) vs Michał Piwowarski (5-4) – 120 kg

Robert Maciejowski (6-7-1) vs Rafał Błachuta (14-10) – 77 kg

Gracjan Wyroślak (5-3) vs Konrad Furmanek (5-6) – 70 kg

Jakub "Nabity Karzeł" Syc (3-2) vs Filip Jarocki (5-6) – 66 kg

Erik Rushanyan (1-0) vs Jakub Błachowicz (1-1) – 66 kg

Marcin Budnik vs Piotr Jaroszewski – 84 kg

Paweł Kopaczka vs Szymon Pustelnik – 70 kg

Krystian Jakowicz vs Jakub Cichowicz – 63 kg

mtu, Polsat Sport